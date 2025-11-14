Regionali, domenica 16 novembre Matteo Renzi nel salernitano

Tappa nel salernitano per il leader di Italia Viva. Appuntamento domenica 16 novembre

A cura di Comunicato Stampa
Matteo Renzi

Doppio appuntamento nel salernitano per il leader di Italia Viva Matteo Renzi che sarà domenica 16 novembre alle ore 11 a cava de’ Tirreni al cinema Alambra, in piazza Eugenio Abbro, insieme al Presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e ai candidati della lista di Casa Riformista del collegio della provincia di Salerno per un incontro con la cittadinanza.

Appuntamento nel Vallo di Diano

A seguire il senatore Renzi è atteso alla Certosa di Padula alle ore 16.30 per la presentazione del libro di Tommaso Pellegrino ‘Meritare la Campania’ Edizioni dell’Ippogrifo, di cui Renzi ha scritto la prefazione.

