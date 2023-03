Rapina a mano armata ad Atena Lucana: ladri messi in fuga da una nonnina

Rapina a mano armata in un bar – tabacchino di Atena Lucana Scalo. Due persone, con volto travisato, e armati di una pistola, presumibilmente giocattolo, hanno fatto irruzione, nella tarda serata di ieri, nell’attività commerciale. I due si sono fatti consegnare la cassa e sono stati messi in fuga da un’anziana signora, parente di uno del proprietario dell’attività.

La rapina e le reazioni della comunità

Le immagini hanno iniziato a circolare nella serata di ieri sui social diventando in poco tempo virali e provocando la reazione della comunità locale, sdegnata per quanto accaduto. Di fatto negli ultimi tempi sono diversi gli episodi registrati sul comprensorio salernitano ed anche il Vallo di Diano non è risultato indenne da atti criminosi, soprattutto furti in abitazioni o attività.

Le indagini da parte dei Carabinieri

Sul luogo della rapina i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per le indagini del caso. L’attività è dotata di videosorveglianza, le cui immagini saranno utili ai militari per avere maggiori dettagli sulla dinamica della rapina e sull’identità dei due malviventi. Resta la preoccupazione dei residenti che chiedono maggiori controlli. Negli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno provato ad intensificarli in tutto la provincia di Salerno ma ciò non è servito a reprimere le attività criminose.