Raid notturno nel Cilento: tre attività svaligiate

Scia di furti nel Cilento interno. Colpite Abatemarco e San Mauro La Bruca con tre attività commerciali svaligiate da una banda che parrebbe aver agito con estrema precisione e rapidità. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili di quello che appare come un piano ben coordinato.

Il modus operandi dei malviventi

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero colpito durante la notte seguendo un modus operandi identico per ogni obiettivo. I malviventi sono riusciti a forzare gli ingressi dei locali senza sollevare sospetti o attirare l’attenzione dei residenti. Una volta all’interno, l’obiettivo primario è stato il denaro contante: i soggetti si sono diretti con risolutezza verso i registratori di cassa. A San Mauro La Bruca, oltre all’incasso, è stato sottratto anche un portafogli contenente circa 400 euro.

Bottino ingente presso una rivendita di tabacchi

Il danno economico più rilevante è stato registrato in un’attività di alimentari e tabacchi sita nel centro sanmaurese. In questo caso, il furto non si è limitato al fondo cassa: i ladri hanno asportato numerose stecche di sigarette per un valore stimato di circa cinquemila euro, portando via anche un computer. La velocità d’esecuzione suggerisce una conoscenza dei luoghi o, quantomeno, una pianificazione accurata dei colpi, eseguiti in serie tra le diverse frazioni coinvolte.

Indagini in corso e analisi della videosorveglianza

Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che nelle ultime ore hanno effettuato i rilievi scientifici e raccolto le prime testimonianze. Elementi cruciali per lo sviluppo delle indagini potrebbero emergere dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree interessate, i cui filmati sono già al vaglio dei militari per risalire all’identità degli autori e ai mezzi utilizzati per la fuga.