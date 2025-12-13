Raid notturno al campo “Polito”: furto e atti vandalici ai danni dell’U.S. Agropoli

Furto e atti vandalici nella notte al campo sportivo Polito. Rubato materiale tecnico e scarpe dell'US Agropoli 1921. Indagano i Carabinieri

A cura di Ernesto Rocco

È stata una mattinata difficile quella di oggi per i calciatori, lo staff tecnico e la dirigenza dell’Unione Sportiva Agropoli 1921. Al loro arrivo presso il campo sportivo “Polito”, situato in località Mattine, hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di un’incursione notturna opera di ignoti. I malviventi si sono introdotti all’interno della struttura, forzando l’accesso al deposito e agli spogliatoi.

Danni materiali e atti di vandalismo

Il bilancio è pesante. I ladri sono riusciti a sottrarre materiale tecnico presente, soprattutto scarpe da calcio, sparite nel nulla. Non contenti del furto, gli autori del gesto si sono lasciati andare ad atti di puro vandalismo: gli interni sono stati trovati imbrattati, con gli estintori svuotati e diverse strutture danneggiate.

Un gesto che lascia l’amaro in bocca, mescolando delusione e rabbia. L’episodio non rappresenta soltanto un danno economico, ma costituisce anche una ferita sotto il profilo sportivo e morale per l’intero ambiente biancazzurro.

Le conseguenze sul campo

L’accaduto ha inevitabilmente bloccato le attività della squadra, ritardando l’allenamento programmato per la mattinata. Una piccola fortuna è che in questo turno di campionato i Delfini osservavano un turno di riposo, limitando così l’impatto immediato sulla preparazione alla gara.

Indagini in corso e allarme sicurezza

Del caso sono state informate le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sul caso. L’episodio si inserisce purtroppo in un quadro più ampio di insicurezza che sta allarmando la cittadinanza.

Da diverso tempo, infatti, si registra un aumento del fenomeno dei furti anche ad Agropoli, che colpiscono non solo le abitazioni delle periferie ma anche quelle del centro.

