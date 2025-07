Qualità del mare a Capaccio Paestum, dal Comune rassicurano: nessun inquinamento

L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha reso note le azioni intraprese per tutelare la salute pubblica e l’immagine del comune, in risposta alle segnalazioni di colorazioni anomale in alcune aree della fascia costiera. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e basate su dati scientifici alla cittadinanza e ai numerosi turisti che frequentano il litorale. Le autorità locali hanno agito prontamente per dissipare ogni dubbio sulla qualità delle acque.

I Dati di ARPAC e i controlli aggiuntivi

I risultati delle analisi condotte dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) sono consultabili sulla mappa interattiva ufficiale e indicano che la colorazione insolita riscontrata in zone circoscritte del litorale marittimo non è attribuibile a materiale fecale. Le analisi – osservano da palazzo di città – certificano che i valori rientrano ampiamente nei limiti di legge previsti. A ulteriore conferma, l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha commissionato verifiche aggiuntive a un laboratorio di analisi privato. Quest’ultimo è intervenuto rapidamente, soprattutto in seguito alle segnalazioni diffuse tramite i social network, per condurre indagini analitiche e accertare la natura e la causa esatta dell’anomalia cromatica.

Bloom Algali: la causa della colorazione

I risultati ottenuti dal laboratorio di analisi privato convergono con quelli pubblicati dall’ARPAC, confermando che la concentrazione di microbi intestinali (Escherichia coli ed Enterococchi) rientra ampiamente nei limiti di legge anche nei punti e nei momenti in cui le anomalie erano presenti. Le indagini hanno invece riscontrato una presenza massiva di alghe unicellulari, identificate come responsabili della colorazione dell’acqua e dei fenomeni conseguenti al loro sviluppo.

Si tratta, infatti, di bloom algali che, oltre a conferire queste colorazioni tipiche, possono generare anche la formazione di schiume e, talvolta, odori caratteristici, derivanti dalla morte e dalla precipitazione sul fondo di questi organismi, che avviano processi anaerobici.

L’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum ha disposto l’effettuazione di indagini analitiche puntuali ogni qualvolta si manifesti una colorazione anomala, al fine di verificarne di volta in volta la natura e la causa specifica.

L’Amministrazione invita pertanto ad evitare allarmismi “inutili e dannosi per l’immagine dell’ente in assenza di elementi di prova tecnici qualificati che ne possano certificare la fondatezza”.