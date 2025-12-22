Provinciali Salerno, il sindaco di Trentinara Rosario Carione scende in campo

Il sindaco di Trentinara Rosario Carione annuncia la candidatura al Consiglio Provinciale di Salerno con la lista "Civiche in Rete": l'impegno per il territorio oltre i partiti

A cura di Ernesto Rocco

Il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, ha sciolto le riserve annunciando ufficialmente la propria candidatura al Consiglio Provinciale di Salerno. Correrà nella lista “Civiche in Rete”, un progetto che punta a dare voce agli amministratori locali al di fuori dei rigidi schemi partitici.

Le dichiarazioni del sindaco

Carione ha espresso le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questa nuova sfida elettorale, sottolineando il legame profondo con il ruolo di amministratore di prossimità.

“Comunico ufficialmente la mia candidatura al consiglio provinciale di Salerno nella lista ‘civiche in rete’. Sono felice, entusiasta e stimolato da questa nuova sfida che affronterò con consapevolezza e coraggio.”

Il primo cittadino ha poi chiarito quale sarà il valore aggiunto della sua presenza in assise provinciale:

“Vorrei poter mettere a disposizione dell’intero territorio provinciale la mia esperienza di sindaco di un piccolo comune con umiltà, passione e determinazione, necessari per una sfida così importante e che hanno contraddistinto il mio impegno politico fino ad oggi.”

Un appello agli amministratori locali

La candidatura di Carione non nasce come un’iniziativa isolata, ma come un tentativo di fare rete tra chi vive quotidianamente le complessità dei municipi salernitani. Il sindaco ha infatti ribadito l’importanza di superare le barriere ideologiche per concentrarsi sul bene comune.

“Oltre le casacche di partito, spero di riuscire a coinvolgere in questo percorso sindaci e consiglieri comunali che ho avuto l’onore di conoscere in questi anni e tanti altri con i quali spero di potermi incontrare per discutere e lavorare ad un futuro migliore per la nostra splendida terra.”

Verso il voto a Palazzo Sant’Agostino

Con l’ingresso di Carione nella lista “Civiche in Rete”, la competizione per il rinnovo del Consiglio Provinciale entra nel vivo. La sua figura si pone come punto di riferimento per le aree interne e per i piccoli borghi, spesso alle prese con sfide cruciali come lo spopolamento e la carenza di infrastrutture.

La strategia comunicativa del sindaco punta tutto sulla condivisione delle competenze, cercando di trasformare il “modello Trentinara” in una risorsa per l’intera provincia di Salerno.

