Promozione, scontro diretto per l’Agropoli contro la Rocchese. Diretta su InfoCilento

L’Agropoli torna in campo dopo il turno di riposo di domenica scorsa in una sfida fondamentale sul campo della Rocchese. È un vero e proprio scontro al vertice vista la situazione di classifica di entrambe le squadre, separate soltanto da tre punti: l’Agropoli è al quarto posto a 27 punti (al pari dell’Atletico Pagani) e la Rocchese è al settimo posto a 24 punti con una partita in più dei delfini.

Agropoli a caccia dei tre punti

Mister Turco ha potuto approfittare di due settimane di allenamenti per arrivare a questa sfida nelle migliori condizioni possibili, recuperando energie e integrando i nuovi acquisti. Prima della sosta, l’Agropoli aveva agevolmente battuto il Pompei Soccer in casa per 5-1, che ha battuto poi la settimana scorsa per 1-0 proprio la Rocchese.

I rossoblu di Roccapiemonte hanno poi perso in settimana l’andata dei quarti di coppa, con una sconfitta per 3-1 in casa del Faiano. Pertanto, considerando anche la sconfitta di due settimane fa contro il Campagna, gli uomini di Cioffi arrivano da tre sconfitte consecutive e non vincono davanti al proprio pubblico da circa un mese (4-1 contro il San Gregorio).

L’Agropoli vuole approfittare della stanchezza e delle ultime difficoltà della Rocchese, per centrare tre punti obbligatori e invertire il trend negativo in trasferta: solo due delle nove vittorie stagionali sono arrivate lontano dal “Guariglia”, l’ultima addirittura l’1 novembre.

L’avversaria

La Rocchese, nonostante ciò, arriva a questa sfida con tutte le motivazioni e la carica del caso, puntando sulla spinta del suo tifo caldo, e l’Agropoli ne ha già pagato le spese in Coppa Italia dove il 19 novembre subì l’unica sconfitta stagionale per 2-0: una sconfitta che è costata poi l’eliminazione ai delfini.

L’appuntamento di questa grande sfida è fissato per oggi pomeriggio alle 14.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 79 del digitale terrestre, in streaming su InfoCilento.it e sulla pagina Facebook.