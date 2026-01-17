Promozione: pari tra Poseidon e Agropoli

Poseidon e Agropoli si dividono i punti in quello che è uno snodo cruciale di stagione, Gullo risponde a Canzaniello e sancisce l’1-1 finale nel derby del “Mario Vecchio”.

La gara

I delfini hanno un grande approccio alla partita e fanno valere il loro valore tecnico, bastano poi 12 minuti per sbloccarla: uno spiovente sulla punizione deviata di Capozzoli finisce sul sinistro di Canzaniello che al volo trafigge Figliamondi e porta l’Agropoli in vantaggio.

L’Agropoli continua ad avere il pallino del gioco per una buona mezz’ora, poi la Poseidon inizia ad uscire allo scoperto con alcune occasioni interessanti: la più ghiotta, allo scadere del primo tempo, è sul piede dell’ex D’Attilio che in uno contro uno con Stasi non riesce con l’esterno destro a centrare la porta e trovare il gol del pari, con la conclusione che sfiora il palo.

Nel secondo tempo l’Agropoli prova a raddoppiare: Caruso imbuca per De Luise che davanti a Figliamondi non riesce a fare lo 0-2, un paio di minuti più tardi Capozzoli prova a calciare da lontano ma la conclusione sfiora il palo e va sul fondo.

A cavallo della mezz’ora la Poseidon torna ampiamente in partita, il primo squillo alla difesa agropolese è il tiro al volo di Buonocore che termina alto.

Da lì in poi è assedio totale della Poseidon, con la sfida personale tra Magno e Stasi, il 4 granata ci prova prima su punizione poi addirittura da calcio d’angolo, attento il portiere biancoazzurro in entrambi i casi. All’86’ è proprio Magno a disegnare il cross vincente per Gullo che trova con la testa la rete che vale il pari, l’1-1 arriva con il primo gol in maglia Poseidon dell’attaccante ex Agropoli.

Dopo ben sette minuti di recupero, l’arbitro Caldarelli fischia tre volte e sancisce la fine del derby: un punto per parte al “Mario Vecchio”, rimane tanta amarezza per l’Agropoli che voleva fortemente questi tre punti.

LA CLASSIFICA

Rimane il distacco iniziale di 4 punti tra Agropoli e Poseidon, i delfini, ora a 34 punti,scivolano al quarto posto dopo le vittorie di Atletico Pagani e San Gregorio, rispettivamente a 37 e 36 punti, sarà fondamentale quindi per i ragazzi di Turco battere settimana prossima il Palomonte, che naviga nelle zone basse della classifica.

La Poseidon rimane aggrappata con 30 punti alla zona playoff, che dista soli 3 punti: il quinto posto è occupato dal Città di Pontecagnano con 33 punti, che questo weekend ha scontato però il turno di riposo.