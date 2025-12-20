Promozione: manita dell’Agropoli a Roccapiemonte

Una netta vittoria dell’Agropoli, che chiude la pratica già nel primo tempo e termina il suo 2025 con tre punti pesantissimi su un campo difficile.

La gara

I ragazzi di Turco hanno il pallino del gioco in mano sin dal primo minuto, mentre la Rocchese prova ad arginare i continui attacchi biancoazzurri e sfruttare qualche contropiede.

Il muro rossoblu cade intorno al 20′: Itri in mischia da calcio d’angolo spinge la palla in porta e porta l’Agropoli in vantaggio.

Le qualità tecniche dell’Agropoli prevalgono, e al 35′ Capozzoli si libera in area di rigore e con un sinistro potente sul primo palo trafigge Tufano per la rete del 2-0. Passano pochi minuti e l’Agropoli cala il tris: recupero palla di Caruso, che fa partire un’azione magnifica dell’Agropoli che libera Capozzoli davanti al portiere per la sua doppietta personale. Subito dopo però accorcia le distanze la Rocchese: lancio lungo per Di Salvatore che approfitta della disattenzione della difesa dell’Agropoli e segna la rete del 3-1.

Al tramonto del primo tempo Caruso conquista un calcio di rigore, inserimento alle spalle della difesa rossoblu e fallo netto sul numero 4: rigore ineccepibile che trasforma Gianmarco Tedesco con un tiro potentissimo al centro della porta per il suo sesto gol in campionato.

Nel secondo tempo Rabbeni incrementa ancora il vantaggio nei primi minuti: calcio d’angolo dove si avventa il numero 9 che con il destro al volo segna il 5-1.

Il resto della ripresa regala poche emozioni, l’Agropoli gestisce il netto vantaggio senza subire nulla fino all’85’, quando l’arbitro vede un fallo di mano di Michelli e reclama un calcio di rigore per la Rocchese: Stasi respinge il penalty di Quattroventi, ma la palla rimane sulla linea e sempre Quattroventi spinge dentro la rete il 2-5 finale.

Una vittoria importante e convincente per i ragazzi di Turco che tornano a vincere in trasferta dopo oltre un mese.

La classifica

L’Agropoli sale a 30 punti in classifica, e in virtù degli altri risultati, va al terzo posto in attesa dello scontro diretto con il Città di Pontecagnano il 4 gennaio, per inaugurare il 2026 al “Guariglia”.