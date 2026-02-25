Promozione: l’Agropoli torna al “Vaudano”

Le condizioni del “Guariglia” continuano a essere un tema portante del campionato dell’US Agropoli, come spesso sottolineato dell’allenatore Turco e dai suoi calciatori. Per cui Agropoli-Sporting Pontecagnano si giocherà sabato alle 15 allo “Stadio Tenente Michele Vaudano”.

La sfida

Il trasferimento può giovare ai delfini, che vogliono dare continuità alla bellissima vittoria di Faiano, non solo nel risultato ma anche nella prestazione tecnica e tattica: un campo sintetico è un pretesto per giocare bene palla a terra, fare un possesso palla pulito proprio come abbiamo visto nella sfida dello scorso sabato, dove i biancoazzurri hanno esibito il loro miglior calcio.

Il prato di Capaccio Capoluogo ha portato benissimo quest’anno all’Agropoli: ha battuto il Palomonte appena un mese fa in campionato, oltre alle vittorie in coppa contro Calpazio e Rocchese. Sarà fondamentale per i delfini evitare ulteriori passi falsi e centrare il successo contro una squadra che lotta per salvarsi.

Nella scelta della società riguardo questo trasloco è complice anche la concomitanza con la sfilata del “Carnevale di Agropoli”, che era stato rinviato lo scorso 17 febbraio per tenersi poi questa domenica pomeriggio, il che avrebbe reso molto complicato disputare il match al “Guariglia”.