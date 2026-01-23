Promozione: l’Agropoli si trasferisce a Capaccio, Guariglia impraticabile

I delfini giocheranno il match contro il Palomonte allo stadio "Vaudano" di Capaccio Capoluogo

Augusto Salerno

Le condizioni pessime del manto erboso della casa dell’Agropoli, lo stadio Raffaele Guariglia, sono diventate un fattore negativo per la squadra: molteplici zolle in diverse zone del campo, buche che non permettono lo scorrimento del pallone e un terreno che andrebbe rifatto da capo.

Squadra svantaggiata in casa

Una situazione paradossale per una squadra come quella di mister Carmine Turco che predilige la costruzione dal basso e il gioco palla a terra, la quale si trova svantaggiata a giocare nel suo stesso stadio. Lo stesso allenatore e diversi calciatori biancoazzurri hanno parlato pubblicamente di quanto questo sia un problema e condizioni letteralmente le prestazioni casalinghe dei delfini.

Il trasferimento al Vaudano

Tutto ciò è il pretesto per la decisione di giocare la prossima partita casalinga al “Vaudano”, nel nuovo impianto sintetico di Capaccio Capoluogo, che sicuramente permetterà ai delfini di giocare secondo i propri principi, evitando di snaturare le intenzioni tattiche dello staff tecnico.

Dunque al “Vaudano” arriverà il Palomonte, con la speranza che i delfini possano sfruttare il trasferimento e giocare al massimo delle proprie condizioni per portare a casa i tre punti.

