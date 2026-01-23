Promozione: l’Agropoli si trasferisce a Capaccio, Guariglia impraticabile

Le condizioni pessime del manto erboso della casa dell’Agropoli, lo stadio Raffaele Guariglia, sono diventate un fattore negativo per la squadra: molteplici zolle in diverse zone del campo, buche che non permettono lo scorrimento del pallone e un terreno che andrebbe rifatto da capo.

Squadra svantaggiata in casa

Una situazione paradossale per una squadra come quella di mister Carmine Turco che predilige la costruzione dal basso e il gioco palla a terra, la quale si trova svantaggiata a giocare nel suo stesso stadio. Lo stesso allenatore e diversi calciatori biancoazzurri hanno parlato pubblicamente di quanto questo sia un problema e condizioni letteralmente le prestazioni casalinghe dei delfini.

Il trasferimento al Vaudano

Tutto ciò è il pretesto per la decisione di giocare la prossima partita casalinga al “Vaudano”, nel nuovo impianto sintetico di Capaccio Capoluogo, che sicuramente permetterà ai delfini di giocare secondo i propri principi, evitando di snaturare le intenzioni tattiche dello staff tecnico.

Dunque al “Vaudano” arriverà il Palomonte, con la speranza che i delfini possano sfruttare il trasferimento e giocare al massimo delle proprie condizioni per portare a casa i tre punti.