Campionati Provinciali

Promozione: l’Agropoli esonera Turco. Ecco il nuovo allenatore

Arriva ad Agropoli Luigi Squillante, questo pomeriggio la presentazione

Redazione Infocilento
Carmine Turco, Heraclea

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha ufficializzato l’esonero di Carmine Turco. All’allenatore risultano fatali le ultime gare in cui la squadra ha collezionato una sola vittoria contro il Faiano, un pareggio e due sconfitte. 

Continua dopo la pubblicità

Arriva Luigi Squillante

Al suo posto è stato già ufficializzato il nome del nuovo allenatore, Luigi Squillante, con una lunga militanza tra Serie D ed Eccellenza e già in passato vicino ai delfini.

Continua dopo la pubblicità

Il nuovo allenatore verrà presentato questo pomeriggio alle ore 18:00 presso la sala Stampa dello stadio Guariglia di Agropoli. 

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Perito - panorama

Al via la prima edizione del Concorso di Esecuzione Musicale “Talenti in Musica” nel Cilento

L’evento si svolgerà nel Borgo di Perito dal 26 al 29 marzo

Castellabate, cento anni per Olga Coppola nel giorno dell’8 marzo: grande festa

Compie 100 anni una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia. Buon compleanno!

Campora

Ospitalità diffusa a Campora: Comune punta ad acquisire un immobile al patrimonio dell’Ente

L’intenzione dell'Amministrazione Comunale è di rivitalizzare il centro storico del paese realizzando un’opera polifunzionale

Candele spezzate con carciofi di Paestum e guanciale croccante: la ricetta

Scopri come preparare le candele spezzate con i carciofi di Paestum IGP. Un primo piatto domenicale che celebra i sapori autentici della provincia di Salerno

Agropoli Municipio

Agropoli, maggiore sicurezza stradale per gli utenti deboli: arriva la “Zona 30” in centro

Con la consegna dei lavori di rigenerazione urbana e territoriale del centro cittadino, la "Zona 30" ha lo scopo del rafforzamento della sicurezza stradale per gli utenti deboli

Corte di Cassazione

Strade fantasma in Cilento: la Cassazione conferma condanna al risarcimento

Le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza 5191/2026) confermano la giurisdizione della Corte dei Conti sulla responsabilità della banca tesoriera per danno erariale

Anziani

Alfano: il gettito del 5 per mille a sostegno del sociale

Il Comune di Alfano destina il 5x1000 del 2026 a servizi per famiglie, anziani e disabili. Scopri come verranno utilizzati i fondi per il sociale e la cultura

Controlli nella movida del Golfo di Policastro: chiuso un locale

Chiusa una attività per le irregolarità riscontrate su dipendenti e organizzazione della serata

Santa Francesca Romana

Almanacco del 9 Marzo: oggi si celebra Santa Francesca Romana

Il 9 marzo 1842 il Nabucco di Verdi debutta alla Scala di Milano. Scopri i retroscena di un'opera che divenne il simbolo del Risorgimento e del genio italiano

Torta mimosa

Almanacco dell’8 marzo: oggi è la Festa della donna

Scopri i fatti dell'8 marzo: dalla fondazione della Borsa di New York alla terza legge di Keplero, tra santi, nati illustri e la Giornata della donna

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo: amici dell’Ariete, in amore cresce la curiosità. Scorpione, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Incidente sulla Cilentana: auto contro cinghiale

L’automobilista è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo