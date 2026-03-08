Promozione: l’Agropoli esonera Turco. Ecco il nuovo allenatore

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha ufficializzato l’esonero di Carmine Turco. All’allenatore risultano fatali le ultime gare in cui la squadra ha collezionato una sola vittoria contro il Faiano, un pareggio e due sconfitte.

Arriva Luigi Squillante

Al suo posto è stato già ufficializzato il nome del nuovo allenatore, Luigi Squillante, con una lunga militanza tra Serie D ed Eccellenza e già in passato vicino ai delfini.

Il nuovo allenatore verrà presentato questo pomeriggio alle ore 18:00 presso la sala Stampa dello stadio Guariglia di Agropoli.