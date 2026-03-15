Promozione: l’Agropoli batte 2-1 l’Atletico San Gregorio all’ultimo secondo

L’Agropoli torna a vincere al “Guariglia” dopo oltre due mesi, lo fa vincendo in inferiorità numerica uno scontro fondamentale per il morale e la classifica.

La cronaca

I delfini approcciano benissimo alla gara e passano in vantaggio dopo 12 minuti di gioco, complice lo sfortunato autogol di Bedin che devia il pallone in porta dopo lo spunto di Capozzoli: 1-0 per l’Agropoli. La partita si stappa dopo il vantaggio biancoazzurro, e il San Gregorio prova a rendersi pericoloso più volte.

L’occasione più nitida arriva al 35′ con la deviazione di Manzi il quale non supera l’intervento reattivo di Lesta a protezione della propria porta. I primi 15 minuti del secondo tempo portano soltanto cattive notizie per la squadra di Squillante.

All’8′ Corvino stende Serrone in area irregolarmente con una scivolata: l’arbitro fischia calcio di rigore, trasformato dallo stesso Serrone, che spiazza Lesta e fa 1-1. Pochi minuti più tardi è ancora l’arbitro protagonista di un’altra potenziale svolta della partita: Montemarani alza la gamba in un contrasto, commettendo fallo da cartellino rosso secondo il direttore di gara ma non mancano le proteste di tutta l’Agropoli e di tutto il “Guariglia” per un’espulsione fortemente dubbia.

Per assurdo, l’espulsione cambia la partita in positivo per l’Agropoli che gioca una grande mezz’ora finale per corsa e sacrificio, creando molte più palle-gol del San Gregorio: la squadra di mister Dente non sfrutta al meglio l’uomo in più.

Le giocate migliori arrivano da un Capozzoli ispiratissimo, che regala attimi di calcio meraviglioso, con continui slalom tra i difensori avversari. Itri a venti minuti dalla fine sfiora il nuovo vantaggio biancoazzurro, con un colpo di testa sull’esterno della rete, che illude per un attimo il “Guariglia”.

Il pubblico di casa potrà finalmente esultare al 95′ quando Tedesco conquista un calcio di punizione dal limite dell’area, lo calcia sopra la barriera facendolo terminare in rete: una stupenda punizione del capitano che fa impazzire il “Guariglia” e regala i primi tre punti dell’ era Squillante.

La classifica

L’Agropoli consolida con questa vittoria quantomeno un piazzamento ai playoff: mantiene la quarta posizione allungando a +4 proprio sul San Gregorio quinto, ma soprattutto a +6 sul Pompei sesto, sfruttando la sua sconfitta di ieri in casa contro la Calpazio.

Proprio la Calpazio sarà la prossima avversaria dei delfini nelle prossimo turno di questo avvincente campionato.