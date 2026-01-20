Promozione, il portiere dell’US Agropoli Francesco Stasi a InfoCilento: “Daremo il massimo per i tifosi”

Nel corso del programma sportivo di InfoCilento, “InCampo”, in onda ogni lunedì alle 21.15 sul canale 79 del DTT e in diretta Facebook, è intervenuto come ospite il portiere dell’US Agropoli, Francesco Stasi, che ha parlato dell’ultimo match di campionato pareggiato contro la Poseidon e dell’andamento di questa stagione.

Le parole di Francesco Stasi

“Ci è mancato sicuramente il goal – ha detto Stasi parlando del derby contro la Poseidon – diciamo che quando giochiamo fuori casa paradossalmente giochiamo meglio perchè ad oggi il nostro campo ad Agropoli non è dei migliori, si fa più fatica a giocare palla a terra come vuole il mister, costruire dal basso quindi quando vai su un campo in erba sintetica sono di più le nostre giocate. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, benissimo la gara, e penso che c’è stata solo quella occasione da parte loro a fine primo tempo, poi nient’altro, dopodiché sono d’accordo con le parole del Mister, il secondo tempo ci siamo abbassati un pò troppo, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per chiudere la partita, non ci siamo riusciti, e dopo un pò loro hanno messo sicuramente qualcosina in più per provare in tutti i modi ad acciuffare questo pareggio, che sicuramente fa male, fa male vedendo i risultati delle altre squadre, del Campagna, non fa assolutamente bene.

“Daremo il 100% per il popolo dell’Agropoli”

Proveremo partita dopo partita a dare il cento per cento per questa società, per Infante, per Cerruti, pet tutti quanti, per il popolo dell’Agropoli, che assolutamente non si merita questa categoria”. Il portiere ha poi parlato degli ultimi risultati e della mancanza di continuità da parte dell’Agropoli in questo periodo: “Non ci sta una continuità di risultati e proprio questa cosa a noi dispiace perchè siamo una squadra sicuramente costruita per fare bene, con giocatori veramente forti, però durante un anno il percorso è lungo, il campionato è lungo, magari da adesso alla fine le possiamo vincere anche tutte, ci proveremo fino alla fine per vincerle tutte, anche perchè mai dire mai, tutto può succedere.

Però avete ragione, nelle ultime tre gare veniamo da un pareggio, una vittoria, e una sconfitta e tra cui la vittoria è venuta con il Victoria Marra. Secondo me la sosta non doveva mai arrivare, questa sosta è arrivata nel nostro momento migliore perchè venivamo da due risultati buoni, abbiamo fatto un 5 a 1 a un 5 a 2 se non erro, poi è venuta la sosta, stavamo iniziando a macinare gioco, poi ci sono stati gli infortuni, non è un alibi, assolutamente, perchè la rosa è costruita con grandi giocatori, però non avere Tedesco, non avere Rabbeni, non avere Cusanno, non avere Itri, non è un alibi, però sono assenze molto importanti per noi.

Però chi l’ha sostituiti, con i miei compagni, insieme, abbiamo fatto una grande partita”. “Speriamo di dare più continuità, dare soddisfazione a questa gente che non manca mai, al Presidente che ha fatto tanti sacrifici, e soprattutto c’è sempre quel rammarico di quei 5 punti che ad oggi con quei 5 punti non so se stavamo parlando della stessa cosa”, ha concluso.