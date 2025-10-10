Promozione, Girone D: quinta giornata ricca di match di cartello

La quinta giornata del Campionato di Promozione – Girone D si preannuncia spettacolare, con diverse sfide di alta classifica e incontri che potrebbero già indirizzare la stagione.
Il big match
Il big match di giornata è senza dubbio Atletico Pagani – US Agropoli. I padroni di casa guidano la classifica a punteggio pieno, mentre gli ospiti inseguono a sole due lunghezze. Oltre alla posta in palio, la sfida accende i riflettori anche sul duello tra i due bomber del girone: Pagano, protagonista assoluto dell’Atletico, e Luciano Rabbeni, trascinatore dell’Agropoli. Una gara ad alta quota che potrebbe iniziare a delineare le gerarchie per il vertice.
In chiave salvezza, la Poseidon, ferma a quota 3 punti, ospiterà il Victoria Marra in una partita che ha già il sapore dello scontro diretto. Obiettivo: tornare alla vittoria per allontanarsi dalle zone calde della classifica.
Impegno esterno invece per la Calpazio, che farà visita al Faiano. I granata cercano continuità dopo le buone prestazioni delle ultime giornate.
Insomma, una giornata piena di sfide affascinanti e dal sapore già decisivo. Il campionato entra nel vivo e non mancheranno, come sempre, le sorprese.