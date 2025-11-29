Promozione, cresce l’attesa per il big match: domenica c’è Campagna – Agropoli

Domenica al “Dony Rocco” andrà in scena la partita più importante e attesa del Girone D del campionato di Promozione: Città di Campagna- U.S. Agropoli.

I delfini, dopo aver vinto il derby contro la Calpazio, sono chiamati ad una grande prestazione in casa della capolista per continuare a inseguire l’obiettivo di vincere il campionato.

Il Città di Campagna in testa, Agropoli segue

Il Campagna è un avversario forte, una delle squadre più attrezzate del torneo che sul proprio campo quest’anno ha sempre conquistato i tre punti, viene da quattro successi consecutivi ed è allenata da un allenatore molto esperto come Mario Pietropinto.

Nonostante ciò, l’Agropoli, ferma a 23 punti, sarebbe prima in classifica con un punto sopra il Campagna che ne ha 27, se non si tenesse conto dei 5 punti di penalizzazione che al momento condannano i delfini, i quali arrivano a questa partita imbattuti e con quattro vittorie nelle ultime cinque partite: ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande sfida.

Le due squadre si sono già affrontate a settembre in Coppa Campania, con i ragazzi di Turco che si imposero con un netto 5-2 al “Guariglia”, ma la sfida di domenica ha tutto un altro valore per morale e classifica.

Mister Turco, che per domenica spera di avere a disposizione l’infortunato D’Avella (unico in casa Agropoli) ha sottolineato le potenzialità del Campagna e tutte le ostilità di questa partita, ma con grande fiducia nei suoi ragazzi: “Così come il Campagna farà la partita della vita, anche l’Agropoli dovrà cercare di fare la miglior partita dell’anno.”

L’appuntamento è a domenica pomeriggio alle ore 14.30 in diretta su InfoCilento, canale 79 DTT, Facebook e Youtube per una partita carica di emozioni e adrenalina.