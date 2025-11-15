Promozione: a San Gregorio Magno vince l’equilibrio

L'Agropoli resta imbattuta ma pareggia 0 a 0 con l'Atletico San Gregorio

A cura di Augusto Salerno

A San Gregorio Magno finisce 0 a 0 tra Atletico San Gregorio e Agropoli, in uno scontro al vertice combattutissimo tra due squadre che puntano alle zone alte della classifica.

La gara

Il primo tempo vede le due squadre studiarsi inizialmente, con i delfini che poi sfiorano il vantaggio con Rabbeni: al 18′ il capocannoniere dell’Agropoli cerca di scavalcare il portiere Russo con un pallonetto ma la palla termina fuori. I padroni di casa invece cercano il gol con Gullo a cavallo della mezz’ora, ma la sua conclusione da terra è debole e viene respinta da Stasi. Pochi istanti dopo il capitano dell’ Agropoli Tedesco ci riprova con un altro pallonetto con il suo sinistro, ma (così come Rabbeni) non trova la porta.

Nella ripresa il ritmo della partita cambia drasticamente: il San Gregorio attacca con insistenza e va vicino al gol più volte nella prima parte del secondo tempo: Gullo prima con una conclusione che termina sull’esterno della rete e che dà solo l’illusione del gol ai tifosi di casa, poi il subentrato Merola con una girata di sinistro che trova la pronta risposta di Stasi. A mezz’ ora dalla fine una conclusione quasi casuale di Russo dalla lunghissima distanza termina poco sopra la traversa facendo tremare i delfini, che iniziano poi a macinare gioco e costruire nel finale molteplici potenziali palle-gol.

La più grande occasione della partita la inventa Tedesco al 93′ con un clamoroso calcio di punizione, che vede Russo esibirsi in una strepitosa parata con la palla che si stampa poi sul palo. Il capitano dell’Agropoli va a centimetri da un gol pesantissimo. L’incontro termina 0 a 0 e le due squadre salgono entrambe a 20 punti in classifica, considerando la penalizzazione di 5 punti per l’Agropoli, senza il quale sarebbe in testa con un punto sopra il Campagna, a cui tocca il turno di riposo questo weekend,

