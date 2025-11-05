Progetto P.A.C.E. 2025 “dalla baia di Trentova-Tresino ai borghi”dall’estate musicale ai cammini d’autunno: il viaggio continua nel cuore del Cilento

Nuova tappa autunnale: il “Sentiero delle More – Racconti di San Paolo e San Matteo”, in programma domenica 9 novembre tra Torchiara e Laureana Cilento

Madonna dell'acquasanta

Dopo una stagione estiva di grande partecipazione, il progetto P.A.C.E. – Paestum Alto Cilento Experience 2025, promosso dal Comune di Agropoli (capofila) e finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Regione Campania, si prepara alla sua nuova tappa autunnale: il “Sentiero delle More – Racconti di San Paolo e San Matteo”, in programma domenica 9 novembre tra Torchiara e Laureana Cilento.

Il festival, diretto da Lillo De Marco, ha attraversato i borghi dell’Alto Cilento con sette giornate di musica e attività all’aperto per un’estate ricca di eventi.

Dall’energia di MORGAN (8 agosto) e FLO’ (16 agosto) all’Arena del Mare di Agropoli, fino al coinvolgente live della 838 COVER BAND a Prignano Cilento (27 agosto). A Laureana Cilento, le serate del 22 e 23 agosto hanno visto protagonisti i SUNARIA e PROMENADE A SUD, in un intreccio di tradizione e sonorità mediterranee. Perdifumo ha ospitato il 30 agosto il Mojo Blues Festival, con ARISTIDE GAROFALO e LESLIE AUSTIN, mentre a Vatolla (20 settembre) il cartellone si è chiuso con la magia del “CINEMA SOTTO LE STELLE”.

Prossima tappa: “Sentiero delle More – Racconti di San Paolo e San Matteo”

Il primo itinerario autunnale sarà una passeggiata guidata e narrata tra fede, natura e racconto popolare. Il cammino partirà alle ore 10:00 da Torchiara e si concluderà alla Chiesa dell’Acquasanta di Laureana Cilento, con un momento di riflessione curato da Mons. Giovanni Di Napoli e degustazioni a cura di Nicò – Terroir Cilentano. Un’esperienza gratuita e aperta a tutti, pensata per unire spiritualità e scoperta del territorio.

«Abbiamo creato una rete stabile di Comuni – Dichiara il Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi – uniti dall’obiettivo di rendere il Cilento una destinazione viva tutto l’anno. Cultura, turismo sostenibile e collaborazione istituzionale sono gli strumenti con cui costruiamo una nuova idea di territorio, capace di attrarre visitatori e generare valore condiviso. Il progetto P.A.C.E. coinvolge I comuni di Agropoli, Castellabate, Laureana Cilento, Giungano, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento e Torchiara, uniti in un’unica rete per la promozione culturale e turistica del Cilento. È l’unica aggregazione regionale composta da 8 Comuni, solitamente sono 6 in questa tornata di progetti FSC, un modello di collaborazione che valorizza le risorse locali e promuove la destagionalizzazione turistica attraverso musica, cammini e narrazione identitaria.»

