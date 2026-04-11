Progetto Europa InCanto: studenti agropolesi in scena al teatro San Carlo di Napoli

Per il nono anno consecutivo gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli hanno partecipato a Europa InCanto, un progetto europeo pensato per promuovere la cultura musicale – e in particolare dell’opera lirica – tra i giovanissimi.

La giornata

Nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, circa centocinquanta alunni dell’istituto agropolese hanno così preso parte all’Aida di Giuseppe Verdi presso il teatro di San Carlo di Napoli. Il progetto si è articolato in diverse fasi che per mesi hanno impegnato alunni e docenti. Questi ultimi, dopo uno step di formazione ad hoc nel capoluogo campano, hanno lavorato sull’opera nelle proprie classi. I ragazzi hanno quindi studiato testi e musiche per prepararsi allo spettacolo di ieri. Fondamentale è stato inoltre il contributo delle famiglie nella realizzazione dei costumi di scena.

Piccoli studenti in scena, tra entusiasmo ed emozione

A raggiungere Napoli per l’occasione è stata una rappresentanza di circa cinquecento persone tra alunni, personale scolastico e genitori sia dei plessi di Agropoli che di Giungano. Entusiasmo ed emozione alle stelle quando, tra la magnificenza del teatro di San Carlo, i piccoli artisti hanno preso parte attiva alla rappresentazione dell’Aida intervenendo sul palcoscenico al fianco di cantanti e professori d’orchestra e alternandosi a gruppi di studenti provenienti da tutta Italia.

Soddisfatto il dirigente scolastico, Bruno Bonfrisco

“Per i nostri ragazzi si tratta di un’opportunità eccezionale e di un momento di crescita culturale e personale. Avvicinarsi al patrimonio dell’opera lirica e poterlo vivere da protagonisti nel teatro lirico più antico del mondo non capita tutti i giorni.”, così il dirigente scolastico, Bruno Bonfrisco.

Entusiasta anche la professoressa Annalinda Messano, referente del progetto Europa inCanto: “È un’esperienza che richiede un lavoro di preparazione non indifferente, ma vedere i nostri ragazzi felici ed emozionati ci ripaga di ogni sacrificio”.