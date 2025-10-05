Prima categoria: prime vittorie per Montecorice United e SV Atletico Agropoli

Tutti i risultati del week-end

A cura di Antonio Pagano
Calcio Serie A

Nella seconda giornata di Prima categoria, girone H, vincono Montecorice United e SV Atletico Agropoli rispettivamente contro Calcio Campagna e Faraone. Sconfitta per l’Akropolis contro lo Sporting Club Palomonte.

Risultati

Atletico Bellizzi – Pixous GDP 2-2

Montecorice United – Calcio Campagna 3-0

Real Carilla – US Quadrivio 0 – 1

SV Atletico Agropoli – Faraone 1-0

Sapri Soccer School Cilento – Real Bellizzi sospesa

Sporting Club Palomonte – Akropolis 3 -0

Atletico Pisciotta – Club Serre Calcio

Classifica

Sporting Club Palomonte 6

Montecorice United 4

Pixous 4

Quadrivio 4

Real Bellizzi 3

Akropolis 3 

SV Atletico Agropoli 3

Atletico Bellizzi 2

Club Serre Calcio 1

Atletico Pisciotta 1

Calcio Campagna 1

Sapri Soccer School Cilento 0

Real Carilla 0

Faraone 0

