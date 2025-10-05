Prima categoria: prime vittorie per Montecorice United e SV Atletico Agropoli

Nella seconda giornata di Prima categoria, girone H, vincono Montecorice United e SV Atletico Agropoli rispettivamente contro Calcio Campagna e Faraone. Sconfitta per l’Akropolis contro lo Sporting Club Palomonte.
Risultati
Atletico Bellizzi – Pixous GDP 2-2
Montecorice United – Calcio Campagna 3-0
Real Carilla – US Quadrivio 0 – 1
SV Atletico Agropoli – Faraone 1-0
Sapri Soccer School Cilento – Real Bellizzi sospesa
Sporting Club Palomonte – Akropolis 3 -0
Atletico Pisciotta – Club Serre Calcio
Classifica
Sporting Club Palomonte 6
Montecorice United 4
Pixous 4
Quadrivio 4
Real Bellizzi 3
Akropolis 3
SV Atletico Agropoli 3
Atletico Bellizzi 2
Club Serre Calcio 1
Atletico Pisciotta 1
Calcio Campagna 1
Sapri Soccer School Cilento 0
Real Carilla 0
Faraone 0