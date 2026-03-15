Prima categoria: nona giornata di ritorno, il punto sul girone H

Il derby di Agropoli va all’SV Atletico Agropoli che batte l’Akropolis in una partita piena di gol. Nella nona giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince anche il Club Serre con un ampio 6 a 0 che mantiene la testa e il Montecorice United sullo Sporting Club Palomonte.
Risultati
Akropolis – SV Atletico Agropoli 2 – 6
Calcio Campagna – Club Serre Calcio 0-6
Real Bellizzi – Faraone 3-1
Quadrivio – Pixous 3-0
Real Carilla – Atletico Pisciotta 2-3
Sapri Soccer School Cilento – Atletico Bellizzi 3-4
Sporting Club Palomonte – Montecorice United 2-3
Classifica
Club Serre Calcio 51
Quadrivio 47
Sporting Club Palomonte 45
Atletico Pisciotta 39
SV Atletico Agropoli 38
Montecorice United 35
Pixous 34
Real Carilla 30
Real Bellizzi 29
Atletico Bellizzi 29
Calcio Campagna 20
Akropolis 14
Faraone 11
Sapri Soccer School Cilento 6