Calcio

Prima categoria: nona giornata di ritorno, il punto sul girone H

Il derby di Agropoli va all'SV Atletico Agropoli che batte l'Akropolis in una partita piena di gol. Vince anche il Club Serre a Campagna con un ampio 6 a 0 e mantiene la testa

Antonio Pagano

Il derby di Agropoli va all’SV Atletico Agropoli che batte l’Akropolis in una partita piena di gol. Nella nona giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince anche il Club Serre con un ampio 6 a 0 che mantiene la testa e il Montecorice United sullo Sporting Club Palomonte.

Risultati

Akropolis – SV Atletico Agropoli 2 – 6

Calcio Campagna – Club Serre Calcio 0-6

Real Bellizzi – Faraone 3-1

Quadrivio – Pixous 3-0

Real Carilla – Atletico Pisciotta 2-3

Sapri Soccer School Cilento – Atletico Bellizzi 3-4

Sporting Club Palomonte – Montecorice United 2-3

Classifica

Club Serre Calcio 51

Quadrivio 47

Sporting Club Palomonte 45

Atletico Pisciotta 39

SV Atletico Agropoli 38

Montecorice United 35

Pixous 34

Real Carilla 30

Real Bellizzi 29

Atletico Bellizzi 29

Calcio Campagna 20

Akropolis 14

Faraone 11

Sapri Soccer School Cilento 6

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