Prima Categoria: l’Akropolis cambia volto in panchina, ritorna Roberto Maresca

Cambio in panchina per l’Akropolis: dopo le dimissioni a sorpresa di mister Campaiola, la società ha deciso di puntare sul ritorno di una vecchia conoscenza, Roberto Maresca.

Le dichiarazioni di Piero Orrico

A confermare la notizia è Piero Orrico, dirigente del club, intervenuto ai nostri microfoni per commentare l’improvvisa decisione dell’ormai ex tecnico: “Non ci aspettavamo questa decisione, ma l’accettiamo. Auguriamo il meglio a mister Campaiola, che in questi due mesi ci ha dato tanto.”

Nonostante il momento delicato, l’ambiente sembra reagire con entusiasmo grazie al ritorno di Maresca, già apprezzato nella sua precedente esperienza in panchina: “Siamo molto felici che Roberto abbia scelto di tornare a lavorare con noi. Il gruppo è entusiasta e adesso tutti insieme puntiamo all’obiettivo salvezza.”

Con il cambio alla guida tecnica, l’Akropolis cerca nuova linfa per risalire la classifica e centrare la permanenza in Prima Categoria. Maresca avrà subito il compito di ridare fiducia e continuità a una squadra che vuole reagire.