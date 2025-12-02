Prima categoria: il Sapri Soccer School Cilento cambia allenatore, Mister Grasso guiderà la prima squadra

Il Sapri Soccer School Cilento, fermo all’ultimo posto del campionato di Prima categoria, girone H, a quota 3 punti, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della prima squadra, Mister Capobianco.

La scelta

Come comunicato dalla società, la decisione, maturata dopo un’attenta analisi della situazione sportiva attuale, è stata presa con il massimo rispetto reciproco. Il club “desidera ringraziare il mister Capobianco per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto nel periodo trascorso alla guida della squadra”.

La nuova guida tecnica sarà affidata e Mister Mario Grasso, già allenatore del settore giovanile e persona di grande esperienza calcistica, che accompagnerà la squadra nel prosieguo della stagione.