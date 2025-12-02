Prima categoria: il Sapri Soccer School Cilento cambia allenatore, Mister Grasso guiderà la prima squadra

La società ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Mister Capobianco

A cura di Antonio Pagano

Il Sapri Soccer School Cilento, fermo all’ultimo posto del campionato di Prima categoria, girone H, a quota 3 punti, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della prima squadra, Mister Capobianco.

La scelta

Come comunicato dalla società, la decisione, maturata dopo un’attenta analisi della situazione sportiva attuale, è stata presa con il massimo rispetto reciproco. Il club “desidera ringraziare il mister Capobianco per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto nel periodo trascorso alla guida della squadra”.

La nuova guida tecnica sarà affidata e Mister Mario Grasso, già allenatore del settore giovanile e persona di grande esperienza calcistica, che accompagnerà la squadra nel prosieguo della stagione.

Leggi anche:

Castellabate, iniziati gli interventi per la riqualificazione e la bonifica dell’Istituto “De Vivo”
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Centro Polifunzionale per la famiglia Castelcivita

Castelcivita, respinta la mozione per il riconoscimento della Palestina: è polemica

Il Consiglio Comunale di Castelcivita non approva la mozione della minoranza sul…

Salerno riaccende la musica dei ragazzi: parte la II edizione di “Sinfonie in salone”

Si tratta della rassegna musicale dedicata alle scuole di primo e secondo…

Vallo della Lucania, Auditorium “Leo De Berardinis”: l’amministrazione risponde alla polemica

Dopo le accuse dei consiglieri di altaVoce, Nicola Botti e Loredana Moscatiello,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.