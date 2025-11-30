Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nel week-end

Nella nona giornata del campionato di Prima categoria, girone H, finisce in parità il derby agropolese tra SV Atletico Agropoli ed Akropolis; il Montecorice United cade in casa contro lo Sporting Club Palomonte, sconfitta anche della Pixous contro il Quadrivio, momentaneamente prima con una gara in meno insieme al Club Serre.
Risultati
Atletico Pisciotta – Real Carilla 4-2
SV Atletico Agropoli – Akropolis 1-1
Atletico Bellizzi – Sapri Soccer School Cilento 6-0
Montecorice United – Sporting Club Palomonte 1-2
Pixous – Quadrivio 1-2
Faraone – Real Bellizzi 1-1
Club Serre – Calcio Campagna 4-0
Classifica
Club Serre Calcio 19 (una partita in meno)
Quadrivio 19 (una partita in meno)
Pixous 18
Sporting Club Palomonte 16
SV Atletico Agropoli 16
Montecorice United 15
Atletico Pisciotta 11
Real Bellizzi 11
Akropolis 11
Atletico Bellizzi 10
Real Carilla 10
Calcio Campagna 8
Faraone 6
Sapri Soccer School Cilento 3