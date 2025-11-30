Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nel week-end

Nella nona giornata finisce in parità il derby agropolese tra SV Atletico Agropoli ed Akropolis, sconfitte per Pixous e Montecorice United

A cura di Antonio Pagano

Nella nona giornata del campionato di Prima categoria, girone H, finisce in parità il derby agropolese tra SV Atletico Agropoli ed Akropolis; il Montecorice United cade in casa contro lo Sporting Club Palomonte, sconfitta anche della Pixous contro il Quadrivio, momentaneamente prima con una gara in meno insieme al Club Serre.

Risultati

Atletico Pisciotta – Real Carilla 4-2

SV Atletico Agropoli – Akropolis 1-1

Leggi anche:

Sanità in Campania: Report accende i riflettori su Agropoli e sui ritardi del PNRR

Atletico Bellizzi – Sapri Soccer School Cilento 6-0

Montecorice United – Sporting Club Palomonte 1-2

Pixous – Quadrivio 1-2

Faraone – Real Bellizzi 1-1

Club Serre – Calcio Campagna 4-0

Classifica

Club Serre Calcio 19 (una partita in meno)

Quadrivio 19 (una partita in meno)

Pixous 18

Sporting Club Palomonte 16

SV Atletico Agropoli 16

Montecorice United 15

Atletico Pisciotta 11

Real Bellizzi 11

Akropolis 11

Atletico Bellizzi 10

Real Carilla 10

Calcio Campagna 8

Faraone 6

Sapri Soccer School Cilento 3

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tragedia sull’A2: perde il controllo dell’auto e viene sbalzato fuori, muore 54enne

È successo questo pomeriggio. A perdere la vita tra Eboli e Battipaglia…

Amarezza al Pala Di Concilio: la Polisportiva Basket Agropoli cade contro Casapulla

I delfini concedono troppo e in avanti si mostrano imprecisi. Sconfitta casalinga.…

San Nicola, Rione Spio Vallo della Lucania

Vallo della Lucania: il Rione Spio si prepara a festeggiare San Nicola, il Santo dei bambini

Atmosfera di festa già dalle prime ore del mattino con la tradizionale…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.