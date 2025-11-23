Prima categoria, ottava giornata: il punto sul girone H

Nel week-end è andata in scena l’ottava giornata del campionato di Prima categoria, girone H. La Pixous vince 3 a 1 in casa del Real Bellizzi e si porta momentaneamente al primo posto in classifica a quota 18 punti; vincono anche il Montecorice United di misura sull’Atletico Pisciotta grazie al gol di Jarju e la Sv Atletico Agropoli contro il Sapri. Rinviata la gara tra Quadrivio e Club Serre.
Risultati
Montecorice United – Atletico Pisciotta 1-0
Real Bellizzi – Pixous 1-3
Real Carilla – Atletico Bellizzi 4-0
Akropolis – Faraone 0-0
Sapri Soccer School Cilento – SV Atletico Agropoli 0-3
Sporting Club Palomonte – Calcio Campagna 4-0
Quadrivio – Club Serre Rinviata
Classifica
Pixous 18
Club Serre Calcio 16
Quadrivio 16
Montecorice United 15
SV Atletico Agropoli 15
Sporting Club Palomonte 13
Real Carilla 10
Real Bellizzi 10
Akropolis 10
Atletico Pisciotta 8
Calcio Campagna 8
Atletico Bellizzi 7
Faraone 5
Sapri Soccer School Cilento 3