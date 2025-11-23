Prima categoria, ottava giornata: il punto sul girone H

Nel week-end è andata in scena l’ottava giornata del campionato di Prima categoria, girone H. La Pixous vince 3 a 1 in casa del Real Bellizzi e si porta momentaneamente al primo posto in classifica a quota 18 punti; vincono anche il Montecorice United di misura sull’Atletico Pisciotta grazie al gol di Jarju e la Sv Atletico Agropoli contro il Sapri. Rinviata la gara tra Quadrivio e Club Serre.

Risultati

Montecorice United – Atletico Pisciotta 1-0

Real Bellizzi – Pixous 1-3

Real Carilla – Atletico Bellizzi 4-0

Akropolis – Faraone 0-0

Sapri Soccer School Cilento – SV Atletico Agropoli 0-3

Sporting Club Palomonte – Calcio Campagna 4-0

Quadrivio – Club Serre Rinviata

Classifica

Pixous 18

Club Serre Calcio 16

Quadrivio 16

Montecorice United 15

SV Atletico Agropoli 15

Sporting Club Palomonte 13

Real Carilla 10

Real Bellizzi 10

Akropolis 10

Atletico Pisciotta 8

Calcio Campagna 8

Atletico Bellizzi 7

Faraone 5

Sapri Soccer School Cilento 3