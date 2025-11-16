Prima categoria, settima giornata: il punto sul girone H

Prima vittoria stagionale per il Sapri Soccer School Cilento che ha battuto 3 a 1 il Faraone. Vincono anche SV Atletico Agropoli e Pixous

A cura di Antonio Pagano

Nel weekend è andata in scena la settima giornata del campionato di prima categoria, girone H. Prima vittoria stagionale per il Sapri Soccer School Cilento che ha battuto 3 a 1 il Faraone, a segno Colicchio (2) e Cernicchiaro. Vincono anche la SV Atletico Agropoli sul Real Carilla per 3 a 0 e la Pixous sul l’Akropolis per due reti a zero. La capolista Quadrivio batte 2 a 0 il Campagna.

Risultati

Atletico Bellizzi – Montecorice United 0-0

SV Atletico Agropoli – Real Carilla 3-0

Calcio Campagna – Quadrivio 0-2

Faraone – Sapri Soccer School Cilento 1-3

Pixous – Akropolis 2-0

Atletico Pisciotta – Sporting Club Palomonte 1-1

Club Serre Calcio – Real Bellizzi 1-0

Classifica

Club Serre Calcio 16

Quadrivio 16

Pixous 15

Montecorice United 12

SV Atletico Agropoli 12

Real Bellizzi 10

Sporting Club Palomonte 10

Akropolis 9 

Atletico Pisciotta 8

Calcio Campagna 8

Atletico Bellizzi 7

Real Carilla 7 

Faraone 4

Sapri Soccer School Cilento 3

