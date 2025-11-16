Prima categoria, settima giornata: il punto sul girone H

Nel weekend è andata in scena la settima giornata del campionato di prima categoria, girone H. Prima vittoria stagionale per il Sapri Soccer School Cilento che ha battuto 3 a 1 il Faraone, a segno Colicchio (2) e Cernicchiaro. Vincono anche la SV Atletico Agropoli sul Real Carilla per 3 a 0 e la Pixous sul l’Akropolis per due reti a zero. La capolista Quadrivio batte 2 a 0 il Campagna.
Risultati
Atletico Bellizzi – Montecorice United 0-0
SV Atletico Agropoli – Real Carilla 3-0
Calcio Campagna – Quadrivio 0-2
Faraone – Sapri Soccer School Cilento 1-3
Pixous – Akropolis 2-0
Atletico Pisciotta – Sporting Club Palomonte 1-1
Club Serre Calcio – Real Bellizzi 1-0
Classifica
Club Serre Calcio 16
Quadrivio 16
Pixous 15
Montecorice United 12
SV Atletico Agropoli 12
Real Bellizzi 10
Sporting Club Palomonte 10
Akropolis 9
Atletico Pisciotta 8
Calcio Campagna 8
Atletico Bellizzi 7
Real Carilla 7
Faraone 4
Sapri Soccer School Cilento 3