Prima categoria, dodicesima giornata: il punto sul girone H

Nella penultima gara di andata di andata del campionato di Prima categoria, girone H, l’Akropolis cade in casa contro il Montecorice United, la decide Demba. Vincono le due formazioni in testa alla classifica il Club Serre contro il Faraone con un netto 6 a 0 e il Quadrivio 2 a 1 contro l’Atletico Bellizzi. Vince anche l’Atletico Pisciotta in trasferta a Bellizzi.
Risultati
Akropolis – Montecorice United 0-1
Calcio Campagna – SV Atletico Agropoli 4-3
Pixous – Sporting Club Palomonte 2-3
Real Bellizzi – Atletico Pisciotta 2-3
Club Serre Calcio – Faraone 6-0
Quadrivio – Atletico Bellizzi 2-1
Sapri Soccer School Cilento – Real Carilla 0-1
Classifica
Club Serre Calcio 27
Quadrivio 27
Sporting Club Palomonte 23
Montecorice United 22
Pixous 21
SV Atletico Agropoli 20
Atletico Pisciotta 18
Atletico Bellizzi 16
Real Carilla 14
Akropolis 12
Calcio Campagna 12
Real Bellizzi 11
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 3