Prima categoria, dodicesima giornata: il punto sul girone H

Nella penultima di andata l'Akropolis cade in casa contro il Montecorice United, continuano a guidare la classifica Club Serre e Quadrivio

A cura di Antonio Pagano

Nella penultima gara di andata di andata del campionato di Prima categoria, girone H, l’Akropolis cade in casa contro il Montecorice United, la decide Demba. Vincono le due formazioni in testa alla classifica il Club Serre contro il Faraone con un netto 6 a 0 e il Quadrivio 2 a 1 contro l’Atletico Bellizzi. Vince anche l’Atletico Pisciotta in trasferta a Bellizzi.

Risultati

Akropolis – Montecorice United 0-1

Calcio Campagna – SV Atletico Agropoli 4-3

Pixous – Sporting Club Palomonte 2-3

Real Bellizzi – Atletico Pisciotta 2-3

Club Serre Calcio – Faraone 6-0

Quadrivio – Atletico Bellizzi 2-1

Sapri Soccer School Cilento – Real Carilla 0-1

Classifica

Club Serre Calcio 27

Quadrivio 27

Sporting Club Palomonte 23

Montecorice United 22

Pixous 21

SV Atletico Agropoli 20

Atletico Pisciotta 18

Atletico Bellizzi 16

Real Carilla 14

Akropolis 12

Calcio Campagna 12

Real Bellizzi 11

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 3

