Prima categoria: dodicesima giornata di ritorno, il punto sul girone H

La 12esima giornata di ritorno del campionati di Prima categoria, girone H ha decretato già i primi verdetti: grazie alla vittoria sul campo del Faraone il Club Serre vola in Promozione con una giornata di anticipo, 5 i punti di distacco dalla seconda Quadrivio. Nel week-end vince l’Atletico Pisciotta sul Real Bellizzi per 5 a 1 e consolida la zona play off, vincono anche Quadrivio, Sv Atletico Agropoli con un rotondo 8 a 0 sul Campagna e lo Sporting Club Palomonte sulla Pixous. Pari tra Montecorice e Akropolis.
I primi verdetti
Conquistano i play off: Quadrivio, Sporting Club Palomonte, SV Atletico Agropoli e Atletico Pisciotta. In zona play out ci sono Calcio Campagna, Akropolis e Faraone, retrocede in seconda categoria il Sapri Soccer School Cilento.
Risultati
Atletico Bellizzi – Quadrivio 0-1
Atletico Pisciotta – Real Bellizzi 5-1
Faraone – Club Serre Calcio 0-7
Montecorice United – Akropolis 1-1
Real Carilla – Sapri Soccer School Cilento 4-2
Sporting Club Palomonte – Pixous 2-1
SV Atletico Agropoli – Calcio Campagna 8-0
Classifica
Club Serre Calcio 58
Quadrivio 53
Sporting Club Palomonte 52
SV Atletico Agropoli 47
Atletico Pisciotta 46
Montecorice United 40
Pixous 38
Real Carilla 36
Atletico Bellizzi 33
Real Bellizzi 30
Calcio Campagna 20
Akropolis 16
Faraone 14
Sapri Soccer School Cilento 6