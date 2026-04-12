Calcio

Prima categoria: dodicesima giornata di ritorno, il punto sul girone H

La penultima giornata del torneo ha decretato già i primi verdetti: il Club Serre sale in Promozione, il Sapri retrocede in seconda categoria. Ecco chi accede a play off e play out

Antonio Pagano

La 12esima giornata di ritorno del campionati di Prima categoria, girone H ha decretato già i primi verdetti: grazie alla vittoria sul campo del Faraone il Club Serre vola in Promozione con una giornata di anticipo, 5 i punti di distacco dalla seconda Quadrivio. Nel week-end vince l’Atletico Pisciotta sul Real Bellizzi per 5 a 1 e consolida la zona play off, vincono anche Quadrivio, Sv Atletico Agropoli con un rotondo 8 a 0 sul Campagna e lo Sporting Club Palomonte sulla Pixous. Pari tra Montecorice e Akropolis.

I primi verdetti

Conquistano i play off: Quadrivio, Sporting Club Palomonte, SV Atletico Agropoli e Atletico Pisciotta. In zona play out ci sono Calcio Campagna, Akropolis e Faraone, retrocede in seconda categoria il Sapri Soccer School Cilento.

Risultati

Atletico Bellizzi – Quadrivio 0-1

Atletico Pisciotta – Real Bellizzi 5-1

Faraone – Club Serre Calcio 0-7

Montecorice United – Akropolis 1-1

Real Carilla – Sapri Soccer School Cilento 4-2

Sporting Club Palomonte – Pixous 2-1

SV Atletico Agropoli – Calcio Campagna 8-0

Classifica

Club Serre Calcio 58

Quadrivio 53

Sporting Club Palomonte 52

SV Atletico Agropoli 47

Atletico Pisciotta 46

Montecorice United 40

Pixous 38

Real Carilla 36

Atletico Bellizzi 33

Real Bellizzi 30

Calcio Campagna 20

Akropolis 16

Faraone 14

Sapri Soccer School Cilento 6

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