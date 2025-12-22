Prignano Cilento rivive la tradizione: grande successo per la IIª edizione del Presepe Vivente

Il borgo storico di Prignano Cilento si è trasformato in un autentico scenario d’altri tempi in occasione della seconda edizione del Presepe Vivente, un evento che ha saputo unire fede, cultura e tradizione in un percorso emozionante e suggestivo. L’iniziativa, promossa dalle Parrocchie di San Nicola di Bari di Prignano Cilento e Montecicerale insieme alla Parrocchia di San Giorgio di Cicerale, con il sostegno della Diocesi di Vallo della Lucania, ha attirato numerosi visitatori provenienti da tutto il territorio.

Un viaggio nel passato tra vicoli, mestieri e tradizioni

Il Presepe Vivente ha offerto ai partecipanti un vero e proprio tuffo nella storia, ricreando atmosfere e mestieri dell’antica Palestina attraverso scene curate nei minimi dettagli. I vicoli illuminati del centro storico hanno fatto da cornice a rappresentazioni di vita quotidiana, botteghe artigiane e personaggi in costume, capaci di trasmettere con autenticità la magia del Natale.

La cura scenografica e la partecipazione attiva della comunità hanno reso l’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli, trasformando il borgo in un luogo senza tempo.

Sapori locali e tradizione: il valore del territorio

A completare il percorso, gli stand enogastronomici hanno proposto prodotti tipici del Cilento, valorizzando le eccellenze locali e offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire i sapori della tradizione. Un connubio perfetto tra spiritualità e cultura culinaria, che ha contribuito a rendere l’evento ancora più ricco e partecipato.

Un appuntamento che unisce la comunità

Il Presepe Vivente di Prignano Cilento si conferma un appuntamento molto atteso, capace di riunire famiglie, fedeli e curiosi in un clima di condivisione e spiritualità. L’ingresso libero ha favorito una grande partecipazione, rafforzando il senso di comunità e rinnovando il significato più autentico del Natale.

Ancora una volta, Prignano Cilento ha dimostrato la sua capacità di accogliere e stupire, trasformandosi in un luogo dove tradizione e emozione si incontrano.

Per chi non ha ancora avuto l’occasione di visitare il percorso, il Comune invita cittadini e turisti a vivere la magia del Presepe Vivente anche nelle giornate del 26 dicembre e del 5 gennaio, a partire dalle 18:30. Un’opportunità imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire un evento che celebra la storia, la fede e l’identità del territorio.