Prevenzione e salute uditiva: visite gratuite al “San Luca” di Vallo della Lucania il 3 marzo

L’udito rappresenta un ponte fondamentale verso il mondo, eppure spesso viene trascurato fino alla comparsa di sintomi debilitanti. Per contrastare quella che molti definiscono “una problematica nascosta”, l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania ha annunciato la propria adesione alla 5ª Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sulle Malattie dell’Orecchio e i Disturbi Uditivi.
L’iniziativa, promossa in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Udito istituita dall’OMS, si pone l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e della cura delle patologie auricolari, che colpiscono una fetta sempre più ampia della popolazione.
Screening gratuito e accesso diretto
In occasione di questa ricorrenza, prevista per il prossimo 3 marzo 2026, il reparto guidato dal responsabile Giovanni Rodio aprirà le porte della struttura ai cittadini per una sessione dedicata alla prevenzione. Saranno infatti effettuate visite gratuite di screening finalizzate a valutare lo stato di salute dell’apparato uditivo e a individuare eventuali anomalie.
L’attività clinica si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso l’ambulatorio di Audiologia, situato al settimo piano dell’ospedale vallese. Per agevolare la massima partecipazione, l’accesso alla prestazione sanitaria avverrà senza necessità di prenotazione, seguendo esclusivamente l’ordine di arrivo degli utenti.
L’impegno dell’ASL Salerno per la sensibilizzazione
L’adesione del “San Luca” alla campagna nazionale sottolinea la centralità della prevenzione territoriale coordinata dall’ASL Salerno. L’immagine simbolo della giornata — un iceberg che cela la maggior parte della sua massa sotto il livello dell’acqua — descrive perfettamente la natura della sordità: un disturbo che spesso agisce in modo silenzioso e invisibile, ma le cui conseguenze sociali e funzionali possono essere profonde se non gestite tempestivamente.