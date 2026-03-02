Cilento

Presunta corruzione a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rinviato a giudizio

Il GUP dispone il rinvio a giudizio per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, e altri 6 indagati. Al centro dell'inchiesta una tangente da 100mila euro

Ernesto Rocco
Giovanni Fortunato

Si aggrava la posizione giudiziaria di Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, coinvolto in una complessa inchiesta per presunta corruzione. Nel primo pomeriggio di oggi il GUP ha disposto il rinvio a giudizio per il primo cittadino e per altre sei persone coinvolte a vario titolo nelle indagini.

L’inchiesta: una tangente da 100mila euro e il ruolo dei tecnici

Il cuore dell’accusa ruota attorno a una presunta tangente di 100.000 euro che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata versata da due imprenditori. L’obiettivo dell’illecito sarebbe stato il rilascio di un titolo abilitativo in favore di una società, emesso dall’Ufficio Tecnico comunale. Un provvedimento che, stando agli accertamenti, sarebbe stato siglato nonostante l’assenza del piano di lottizzazione, elemento normativo imprescindibile per la regolarità dell’atto.

Gli investigatori descrivono un vero e proprio “sistema” consolidato, una rete d’interessi che avrebbe visto la partecipazione attiva di professionisti e tecnici orbitanti attorno all’amministrazione comunale.

Leggi anche:

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup

Le prove: intercettazioni e sequestri di denaro contante

L’impalcatura accusatoria poggia su elementi giudicati solidi dal giudice: le indagini hanno preso il via dalle dichiarazioni di un imprenditore, trovando poi riscontro in un’ampia attività di monitoraggio. Risultano infatti determinanti le intercettazioni telefoniche e ambientali, unitamente al sequestro di ingenti somme di denaro in contanti, ritenute dagli inquirenti prove rilevanti del passaggio della tangente.

Misure cautelari e prospettive processuali

Per Giovanni Fortunato la situazione resta critica anche sul fronte della libertà personale. Il sindaco, attualmente sospeso dalla carica, rimane agli arresti domiciliari a seguito del rigetto delle istanze di revoca della misura cautelare. Con il decreto di rinvio a giudizio emesso oggi per tutti i sette imputati, la vicenda si sposta ora nelle aule di tribunale, dove il processo dovrà accertare le responsabilità penali dei singoli attori coinvolti in questo presunto scambio di favori e denaro.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Pasquale Aliberti

Voto di scambio politico – mafioso: confermata l’assoluzione per Pasquale Aliberti. Inammissibile il ricorso della Procura

Dopo oltre dieci anni si conclude il procedimento a carico dell'amministratore salernitano, cadono tutte le accuse

Raffaele Petta

Salerno, screening gratuito per la fertilità: un’iniziativa per la Festa della Donna

L'8 marzo a Salerno check-up gratuito della fertilità presso il Centro Alesan. Un’iniziativa dei centri d'eccellenza per contrastare l'aumento della sterilità

Disabili

Capaccio Paestum, al via il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: una città senza ostacoli

Il Comune di Capaccio Paestum avvia l'iter per il PEBA. Scopri come l'Amministrazione Paolino intende abbattere le barriere architettoniche per una città più inclusiva

Stadio Mario Vecchio

Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro

L'Amministrazione Paolino aggiudica l'appalto per la riqualificazione dello storico impianto "Mario Vecchio" a Capaccio Scalo. Nuovi campetti e barriere abbattute

Giuseppe Lanzara

Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: “Lavorerò per risultati tangibili nei territori”

Giuseppe Lanzara è il nuovo Capogruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Salerno. Scopri le dichiarazioni e gli obiettivi per il futuro del territorio

Aquara: inaugurata questa mattina la nuova palestra comunale

A prendere parte alla cerimonia tanti amministratori del territorio e il Consigliere Regionale Luca Cascone.

Omicidio Sant'Egidio Monte Albino

Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: muore 60enne in ospedale, fermata la moglie per omicidio

60enne muore dopo il ricovero in ospedale. La Procura ferma la moglie: l'avrebbe colpito con un'arma da taglio

ASL Salerno, Telemedicina per tutti: via agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Presentato questa mattina il progetto che coinvolge - per ora - ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita

Teggiano Polizia Municipale

Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Quattro nuovi agenti e più controlli sul territorio comunale. La soddisfazione del sindaco Di Candia

Dubai

Guerra nel Golfo: la testimonianza dei salernitani bloccati negli Emirati

Salernitani bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo l'attacco nel Golfo. Le testimonianze di Andrea Vento e Italo Santoro sulla sicurezza e la paura a Dubai

Poste San Gregorio Magno

L’ufficio postale di San Gregorio Magno riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

Nuovi servizi grazie al progetto Polis per i centri con meno di 15mila abitanti

Agropoli: successo per la seconda sfilata di Carnevale

L'edizione 2026 del Carnevale di Agropoli va in archivio con un bilancio estremamente positivo, sigillato dal recupero della sfilata del martedì grasso che ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.