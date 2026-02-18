Presentato a Salerno il CalendEsercito 2026: “Lo giuro!”

Nella caserma “D’Avossa”, sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), è stato presentato il Calendario dell’Esercito 2026, dedicato al tema “Lo giuro” alla presenza di numerose autorità civili, militari, religiose e di una rappresentanza di giovani studenti di istituti superiori di Salerno.

Gli interventi

L’evento, moderato dal giornalista Francesco Esposito, Direttore dell’emittente televisiva “Telecolore”, ha visto la partecipazione del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), Col. Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, che ha illustrato i contenuti dell’opera editoriale, insieme al professore Virgilio D’Antonio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno ed al professore Vincenzo Cuomo, storico e scrittore.

Parole e immagini per raccontare il significato del giuramento

Il CalendEsercito 2026 racconta i valori fondamentali dell’Esercito, Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà, attraverso un incontro vivo tra immagini e parole. Le illustrazioni, realizzate a mano, raffigurano la dimensione etica, storica e spirituale dell’essere militare. É un racconto che mette in evidenza i principi che guidano gli uomini e le donne che servono l’Italia con coraggio, responsabilità e passione.

Il tema 2026

Il tema prescelto, “Lo giuro!” richiama idealmente l’80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate. Un gesto potente e sempre attuale: un impegno profondo che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia. I testi sono stati scritti dagli allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito e offrono la prospettiva sul significato del giuramento delle nuove generazioni.

I relatori hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso virtù, doti e qualità dell’Esercito e della comunità che lo compone, illustrandone i principi, le responsabilità e la passione. Presente anche un Infoteam che, al termine dell’evento, ha fornito agli studenti presenti tutte le indicazioni sui percorsi formativi e sulle prospettive di carriera nell’Esercito.

Sguardo alla solidarietà

Come per le edizioni precedenti, una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito verrà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.). L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.