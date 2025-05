Presentata a Palazzo Sant’Agostino la Rassegna “Mare Nostrum”: la danza contemporanea protagonista anche a Padula

Si è svolta questa mattina a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della rassegna internazionale di danza contemporanea “Mare Nostrum”. Un progetto che si distingue per la sua capacità di unire cultura e arte attraverso la danza, promuovendo l’incontro e il dialogo tra culture diverse.

La rassegna

La rassegna, che vedrà la collaborazione tra la Direzione regionale Musei Nazionali Campania, i Comuni di Pontecagnano Faiano e Padula, la Comunità Montana del Vallo di Diano e la compagnia Borderlinedanza, si avvale del sostegno del Ministero della Cultura tramite il bando della Direzione Generale Spettacolo.

L’iniziativa si propone di valorizzare le attività di spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura, con un programma che abbraccia un ampio arco temporale, da maggio a ottobre 2025.

L’incontro

L’incontro ha avuto luogo alla presenza di Vincenzo Napoli, Presidente della Provincia di Salerno, che ha dato il via alla conferenza, sottolineando l’importanza della danza contemporanea come strumento di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Gli spettatori, infatti, saranno coinvolti in performance che avranno luogo nei prestigiosi musei e parchi archeologici della regione, tra cui il Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico di Pontecagnano, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e, naturalmente, la Certosa di San Lorenzo a Padula.

Questa rassegna rappresenta una straordinaria occasione per arricchire l’esperienza di visita ai luoghi storici con emozioni e suggestioni artistiche, rendendo ogni esibizione di danza una vera e propria celebrazione della storia e della cultura del nostro territorio.