“Premio Professore Aniello Ferrara”: un riconoscimento internazionale per l’eccellenza scientifica”

La nona edizione del prestigioso Premio “Prof. Aniello Ferrara” si terrà sabato 27 settembre 2025, a Vallo della Lucania. Il riconoscimento, promosso dall’U.O.S.D. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” diretto dal dottor Giovanni D’Arena, celebra quest’anno due luminari del mondo accademico e scientifico internazionale.

Il programma della cerimonia

L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna dell’ospedale e avrà inizio alle ore 17:30. Dopo i saluti iniziali della direzione sanitaria, la giornalista Rai Enrica Majo modererà la cerimonia, affiancata dai dottori Giovanni D’Arena e Gaetano Schiavo che introdurranno i lavori.

I premiati

Quest’anno il premio sarà conferito a due personalità di elevato spessore. Si tratta del prof. Pantaleo Romanelli, del Renaissance Institute of Precision Oncology & Radiosurgery di Orlando (USA), e del prof. Giovanni Cobellis, ordinario di Chirurgia Pediatrica presso l’Università Politecnica delle Marche. I due professionisti sono stati selezionati per i loro contributi nel campo della scienza e della medicina.

Conclusioni e supporti

La conclusione dei lavori sarà affidata al vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa. L’iniziativa, un appuntamento ormai consolidato per la comunità scientifica, è supportata attivamente dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento (DVC).