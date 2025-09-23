“Premio Professore Aniello Ferrara”: un riconoscimento internazionale per l’eccellenza scientifica”

Il 27 settembre 2025 a Vallo della Lucania si terrà il Premio "Prof. Aniello Ferrara". Riconoscimento a Romanelli (USA) e Cobellis

A cura di Chiara Esposito
Ospedale Vallo

La nona edizione del prestigioso Premio “Prof. Aniello Ferrara” si terrà sabato 27 settembre 2025, a Vallo della Lucania. Il riconoscimento, promosso dall’U.O.S.D. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale “San Luca” diretto dal dottor Giovanni D’Arena, celebra quest’anno due luminari del mondo accademico e scientifico internazionale.

Il programma della cerimonia

L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna dell’ospedale e avrà inizio alle ore 17:30. Dopo i saluti iniziali della direzione sanitaria, la giornalista Rai Enrica Majo modererà la cerimonia, affiancata dai dottori Giovanni D’Arena e Gaetano Schiavo che introdurranno i lavori.

I premiati

Quest’anno il premio sarà conferito a due personalità di elevato spessore. Si tratta del prof. Pantaleo Romanelli, del Renaissance Institute of Precision Oncology & Radiosurgery di Orlando (USA), e del prof. Giovanni Cobellis, ordinario di Chirurgia Pediatrica presso l’Università Politecnica delle Marche. I due professionisti sono stati selezionati per i loro contributi nel campo della scienza e della medicina.

Conclusioni e supporti

La conclusione dei lavori sarà affidata al vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa. L’iniziativa, un appuntamento ormai consolidato per la comunità scientifica, è supportata attivamente dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento (DVC).

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

“Puliamo il Mondo” a Moio della Civitella: studenti e volontari in campo per l’ambiente

Il Comune ha aderito alla campagna di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo".…

Antonio Pagano
Antonio Pagano

Grande successo per l’open day della Dirty Dancing di Agropoli

Una serata di festa, energia e musica ha accompagnato l’Open Day della…

Raffaella Giaccio
Raffaella Giaccio
Pizza

I gioielli della pizza italiana: la Guida del Gambero Rosso 2026 svela i migliori d’Italia. Tre sono nel salernitano

Tre pizzerie ottengono il massimo dei voti e c'è anche un premio…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.