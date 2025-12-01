Premio primula: ultima settimana per votare. Il 18 dicembre le premiazioni ad Agropoli

Si vota fino al 7 dicembre. La cerimonia di premiazione giovedì 18 dicembre alle ore 18 presso il liceo "Gatto" di Agropoli

A cura di Redazione Infocilento
premio primula d'oro, targa ai vincitori

Ultimi giorni per votare i vincitori della decima edizione del Premio Primula d’Oro, dedicato alle eccellenze salernitane. Sono cinque i finalisti per le nove sezioni in gara. Tre saliranno sul podio il prossimo 18 dicembre.

Il premio

Il premio, nella prima fase, ha dato la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie: imprenditoria, cultura, politica, enogastronomia, giornalismo, sport, eventi, social e associazionismo (in premio alla carriera verrà assegnato dalla redazione).

Ora è in corso una seconda fase di votazione dove sono stati messi in nomination i 5 più votati di ogni categoria. Questa fase si concluderà domenica 7 dicembre. 

“Premio Primula d’Oro”: al via la seconda fase. Si scelgono i finalisti

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 18 dicembre alle ore 18:00 presso l’auditorium del Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli. Previsto anche un momento conviviale prima dell’inizio dell’evento.

