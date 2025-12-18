Premio Primula d’Oro 2025: ecco tutti i vincitori

Si conclude la decima edizione del Premio Primula d’Oro. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinti nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi, dell’enogastronomia, della politica e del social nel corso del 2025.

Il premio, nella prima fase, ha dato la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie: imprenditoria, cultura, politica, enogastronomia, giornalismo, sport, eventi, social e associazionismo.

Di seguito i vincitori di ogni categoria:

Imprenditoria

1) San Salvatore

2) Gruppo Acanfora

3) Casa di Cura Cobellis

Cultura

1) Lillo De Marco

2) Nello Amato

3) Maurizio Iacovazzo



Enogastronomia

1) Marechiaro

2) La Pergola

3) 10/9

Politica

1) Tommaso Pellegrino

2) Giancarlo Guercio

3) Dario Trivelli

Giornalismo

1) Francesco Faenza

2) Andrea Pellegrino

3) Lorenzo Peluso (Radio Alfa)

Sport

1) Gaetano Di Domenico

2) Antonello Volpe

3) Giulia Notaro

Eventi

1) Cuntaria

2) Cipolla di Vatolla

3) Castellabate Beach Soccer

Social

1) Host del Cilento

2)Celiachia con gusto

3) Cilento Accuvato



Associazionismo

1) Cai Montano Antilia

2) Cilento Youth Union

3) Lega Navale Agropoli

Altri riconoscimenti sono stati assegnati dalla Redazione:

Alla Dirigente del Liceo Gatto di Agropoli, Anna Vassallo, il premio “Sinergie di valore”.

Premio alla carriera conferito all’imprenditore Carmelo Infante.

Premio il “Cilento nel mondo” conferito all’imprenditore Antonio Longo, Santomiele