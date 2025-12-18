Premio Primula d’Oro 2025: ecco tutti i vincitori

Si conclude la decima edizione, ecco tutti i vincitori premiati oggi pomeriggio presso l'Auditorium del Liceo Gatto di Agropoli

A cura di Redazione Infocilento

Si conclude la decima edizione del Premio Primula d’Oro. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinti nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi, dell’enogastronomia, della politica e del social nel corso del 2025.

Il premio, nella prima fase, ha dato la possibilità agli utenti di InfoCilento di scegliere liberamente, al termine del 2025, e senza nomi imposti, i personaggi che si sono distinti durante l’anno, suddivisi in nove categorie: imprenditoria, cultura, politica, enogastronomia, giornalismo, sport, eventi, social e associazionismo.

Di seguito i vincitori di ogni categoria:

Imprenditoria
1) San Salvatore
2) Gruppo Acanfora
3) Casa di Cura Cobellis

Leggi anche:

Premio Primula d’Oro, tutto pronto: questa sera la cerimonia di premiazione ad Agropoli

Cultura
1) Lillo De Marco
2) Nello Amato
3) Maurizio Iacovazzo

Enogastronomia
1) Marechiaro
2) La Pergola
3) 10/9

Politica
1) Tommaso Pellegrino
2) Giancarlo Guercio
3) Dario Trivelli

Giornalismo
1) Francesco Faenza
2) Andrea Pellegrino
3) Lorenzo Peluso (Radio Alfa)

Sport
1) Gaetano Di Domenico
2) Antonello Volpe
3) Giulia Notaro

Eventi
1) Cuntaria
2) Cipolla di Vatolla
3) Castellabate Beach Soccer

Social
1) Host del Cilento
2)Celiachia con gusto
3) Cilento Accuvato

Associazionismo
1) Cai Montano Antilia
2) Cilento Youth Union
3) Lega Navale Agropoli

Altri riconoscimenti sono stati assegnati dalla Redazione:

Alla Dirigente del Liceo Gatto di Agropoli, Anna Vassallo, il premio “Sinergie di valore”.

Premio alla carriera conferito all’imprenditore Carmelo Infante.

Premio il “Cilento nel mondo” conferito all’imprenditore Antonio Longo, Santomiele

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Valle dell'Angelo

Allarme desertificazione alimentare: 4,5 milioni di italiani senza negozi di prossimità

Soprattutto nei piccoli centri diminuiscono i negozi di vicinato. Tante località sono…

Roberto Mutalipassi

Agropoli, passo indietro sul mercato settimanale: revocato l’anticipo delle date natalizie

Bassa adesione degli ambulanti e tutela dei negozi fissi alla base della…

Castelnuovo Cilento: riorganizzate le deleghe sugli enti sovracomunali

L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa, rendendola più tempestiva e coordinata

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.