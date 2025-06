Poste Italiane ringrazia 65 sindaci salernitani per il progetto Polis: tanti i Comuni del Cilento e Diano

Nell’ambito del progetto Polis, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni, 65 sindaci della provincia di Salerno hanno ricevuto una pergamena celebrativa come simbolo di riconoscimento e gratitudine per la collaborazione e l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa. Le amministrazioni da loro guidate sono state tra le prime ad aver accolto il progetto Polis e Poste Italiane ha sottolineato la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e della cittadinanza nel percorso di trasformazione dell’ufficio postale in sportello unico di prossimità.

Ecco i Comuni interessati

Acerno; Albanella; Alfano; Altavilla Silentina; Aquara; Atena Lucana; Bellizzi; Camerota; Cannalonga; Casal Velino; Casaletto Spartano; Caselle in Pittari; Castel San Giorgio; Castelnuovo Cilento; Ceraso; Celle Di Bulgheria; Cicerale; Controne; Corleto Monforte; Cuccaro Vetere; Futani; Giffoni sei Casali; Gioi; Giungano; Ispani; Laureana Cilento; Laurino; Laurito; Lustra; Magliano Vetere; Maiori; Montano Antilia; Moio della Civitella; Morigerati; Novi Velia; Olevano sul Tusciano; Omignano; Orria; Ottati; Padula; Perdifumo; Pertosa; Petina; Pollica; Positano; Postiglione; Ravello; Ricigliano; Romagnano Al Monte; Roscigno; Rutino; Salvitelle; San Giovanni a Piro; San Mauro La Bruca; San Rufo; Sapri; Sassano; Serramezzana; Serre; Stio; Torchiara; Torre Orsaia; Tortorella; Tramonti; Valle Dell’Angelo; Vietri sul Mare.

L’importanza del progetto Polis

Poste Italiane, nella sua storia, ha operato sul territorio non solo come azienda di servizi ma anche come presidio di fiducia e coesione nazionale, contribuendo a mantenere viva la connessione tra i cittadini e lo Stato, anche nei contesti più remoti del Paese. È grazie alla sua vocazione sociale che, nel tempo, ha preso forma un percorso concreto, condiviso con le amministrazioni locali, per offrire pari dignità di accesso ai servizi a tutti i clienti, ovunque risiedano.

Il progetto Polis, che coinvolge oltre 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, ha l’obiettivo di trasformare questi spazi in veri e propri sportelli unici dove accedere in modo semplice e veloce a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, favorendo l’inclusione digitale e la modernizzazione del Paese.