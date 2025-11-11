Poste Italiane: nuovamente operativo l’ufficio postale di Montesano sulla Marcellana nella versione “Polis”

Ecco i nuovi servizi disponibili nella nuova sede di corso Vittorio Emanuele 119

A cura di Comunicato Stampa
Poste Italiane

L’ufficio postale di Montesano Sulla Marcellana ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

I servizi

La nuova sede di corso Vittorio Emanuele, 119, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ufficio postale di Montesano Sulla Marcellana saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati che potranno chiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Gli interventi

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

Le info utili

La sede di Montesano Sulla Marcellana è a disposizione dei cittadini da lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SPI CGIL incontra Fico: “Una Campania a misura di anziano. Il gozzo? tutto in regola”

Una regione che invecchia rapidamente e che ha bisogno di nuovi modelli…

Guardia di Finanza, macchina

Frode fiscale: sequestrati oltre quattro milioni di euro nel salernitano

Coinvolte sei società e denunciate sette persone

Medico

Screening gratuito del tumore al seno: a Casaletto Spartano un’importante iniziativa per la prevenzione

La prevenzione salva la vita, e con questo spirito il Comune di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79