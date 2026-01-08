Pontecagnano, dopo il rogo al Mercatone 99 scatta l’ordinanza: struttura a rischio demolizione

Il sindaco di Pontecagnano Faiano ha adottato provvedimenti immediati a seguito del devastante incendio che, nella serata di sabato, ha colpito l’attività commerciale Mercatone 99 in via Vespucci. La vicesindaca Nunzia Fiore ha firmato un’ordinanza che impone l’interdizione totale dell’accesso alla struttura e al piazzale antistante. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate integralmente le condizioni di sicurezza e stabilità dell’immobile.

Gli obblighi per la proprietà e le verifiche strutturali

La società proprietaria del fabbricato, con sede a Napoli, è chiamata a rispondere a precise prescrizioni. Oltre alla chiusura di tutti i varchi d’accesso per impedire l’ingresso a estranei, i titolari dovranno nominare un tecnico abilitato per condurre rigorose verifiche di vulnerabilità statica.

Tale perizia sarà fondamentale per determinare se l’edificio possa essere consolidato o se, a causa dell’entità dei danni, sia necessaria la demolizione. Trattandosi di un’area attualmente sottoposta a sequestro, ogni intervento dovrà ricevere il preventivo nulla osta dall’autorità giudiziaria.

L’entità dei danni e la relazione dei vigili del fuoco

L’ordinanza si fonda sulla dettagliata relazione tecnica dei Vigili del Fuoco, i cui rilievi evidenziano la gravità dell’evento. Le fiamme hanno devastato una superficie di circa 2000 metri quadrati, richiedendo un intervento di ben 16 ore per il completo spegnimento e le successive operazioni di smassamento.

Secondo il documento ufficiale, lo stress termico ha causato “severi danni strutturali”, determinando una situazione che “costituisce indubbio pericolo per la pubblica e privata incolumità, vista la compromissione statica dell’edificio e la presenza di materiali combusti”. Mentre procedono gli adempimenti burocratici, le indagini proseguono per accertare le cause del rogo; l’ipotesi più accreditata resta quella di un evento accidentale, probabilmente un cortocircuito.

Provvedimenti anche per la discoteca Dolcevita

L’azione di vigilanza del Comune non si è limitata al solo Mercatone 99. Un secondo provvedimento, firmato dal responsabile del settore Urbanistica Maurizio Pisaturo, ha colpito la discoteca Dolcevita, colpita da un incendio nella serata di domenica.

Sebbene il rogo sia rimasto circoscritto alla zona bar, è stata disposta la sospensione temporanea di tutte le attività, incluse le serate danzanti.

La decisione è stata motivata dalla natura degli impianti (elettrico, idrico e antincendio) che risultano comuni all’intero complesso. Per poter riaprire, la struttura dovrà completare i lavori di ripristino e ottenere nuovamente la riattivazione del Certificato Prevenzione Incendi, garantendo così la piena funzionalità delle vie di fuga e dei sistemi di sicurezza.