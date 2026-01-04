Incendio alla discoteca Dolcevita: vigili del fuoco in azione a Pontecagnano

Momenti di forte apprensione a Pontecagnano, dove intorno alle 20 è scoppiato un incendio presso la nota discoteca Dolcevita. Le fiamme, le cui cause restano al momento ignote, hanno interessato l’ingresso della struttura situata lungo la fascia costiera, attirando l’attenzione di passanti e residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I soccorsi

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni Valle Piana sono state allertate tempestivamente e sono giunte sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. All’interno dei locali non erano presenti persone al momento del divampare delle fiamme.

L’intervento si è concluso dopo circa un’ora. Non si registrano feriti.