Pontecagnano: a Natale fai un regalo importante, prenditi cura della tua salute! Screening gratuiti al Maximall dal 6 al 21 dicembre

L’Asl Salerno ha organizzato una serie di appuntamenti – dal 6 al 21 dicembre – per eseguire screening gratuiti per la prevenzione delle patologie oncologiche di Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella, presso il centro commerciale “Maximall” di Pontecagnano-Faiano.

I controlli

Qui, nell’area adiacente “Mondo Convenienza”, a partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni indicati, sarà possibile effettuare i controlli previsti per la prevenzione dei tumori: Mammografia, Pap/HPV test e Screening colon-retto.

Queste le date in programma: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre.

Info e prenotazioni

Le fasce di popolazione interessate, per ogni test, sono le seguenti:

Cervice Uterina (Pap-Test): coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni

Screening Mammografico: coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni

Colon Retto: coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e 69 anni

Per info e prenotazioni: 379 2229987.

Un regalo importante per la tua salute

All’insegna dello slogan “A Natale fai un regalo importante: prenditi cura della tua salute!” l’Asl Salerno intende ancora una volta andare incontro alla popolazione e rilanciare le attività di screening, agevolando la partecipazione dei cittadini interessati attraverso un accesso diretto, immediato e gratuito alle prestazioni connesse.

L’Asl Salerno invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle attività di screening, sottoponendosi ai controlli previsti, per il bene e la salvaguardia della propria salute.