Ponte di Ognissanti 2025: ci sono Salerno e la Costiera Amalfitana tra le mete più ambite

Il Ponte di Ognissanti si conferma un’occasione imperdibile per un “break” dalla quotidianità, e quest’anno la provincia di Salerno si posiziona in modo significativo sulla mappa delle vacanze brevi degli italiani. Secondo una recente analisi di Holidu, noto portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ben quattro località campane rientrano nella classifica delle 30 destinazioni più cercate, con Salerno e la perla della Costiera Amalfitana, Positano, che si distinguono in modo particolare.

La Campania protagonista

La Campania, insieme alla Toscana, batte tutte le altre regioni per numero di destinazioni presenti nella Top 30, con quattro località ciascuna. Oltre ai noti centri di Napoli (sesto posto con un prezzo medio di 137 euro a notte) e Capri (decimo posto a 309 euro), anche Salerno e Positano attraggono un notevole interesse.

Salerno si piazza al 25° posto della classifica generale, emergendo anche come una delle destinazioni più accessibili d’Italia. Con un prezzo medio per casa vacanza di soli 109 euro a notte, la città si posiziona come la terza meta più economica tra tutte le classificate, superata solo dalle siciliane Trapani (92 euro) e Catania ($99\euro$). La città si conferma un’opzione eccellente per chi cerca un mix di cultura, bellezze costiere e convenienza.

si piazza al 25° posto della classifica generale, emergendo anche come una delle destinazioni più accessibili d’Italia. Con un prezzo medio per casa vacanza di soli a notte, la città si posiziona come la terza meta più economica tra tutte le classificate, superata solo dalle siciliane Trapani (92 euro) e Catania ($99\euro$). La città si conferma un’opzione eccellente per chi cerca un mix di cultura, bellezze costiere e convenienza. All’opposto dello spettro economico, troviamo Positano. La splendida località della Costiera Amalfitana si colloca al 29° posto nella classifica delle destinazioni più cercate, ma detiene il primato indiscusso di destinazione più costosa tra tutte quelle analizzate. Con un prezzo medio che tocca i 481 euro a notte, Positano supera persino Capri (309 euro) e le grandi capitali europee, confermando il suo status di meta di lusso per eccellenza.

I costi: un divario significativo

L’analisi evidenzia un divario di prezzo impressionante all’interno della stessa provincia: si passa dai convenienti 109 euro di Salerno ai lussuosi 481 euro di Positano. Questo dato sottolinea la diversità dell’offerta turistica salernitana, capace di intercettare sia i viaggiatori alla ricerca del massimo risparmio sia chi è disposto a spendere cifre importanti per soggiorni esclusivi.

Mentre mete come Roma (prima a 203 euro) e Lucca (seconda a 244 euro) guidano la classifica per volume di ricerche, l’appeal delle località salernitane rimane elevato. Capri, con la sua decima posizione, e la presenza congiunta di Napoli, Salerno e Positano, cementano il ruolo della regione Campania come polo turistico di primaria importanza per il lungo weekend di Ognissanti.