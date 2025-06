Pollica: si punta ad ampliare l’oasi del Giglio Marino

Il comune di Pollica punta a valorizzare ancor di più l’oasi del Giglio Marino. Un luogo fortemente simbolico per tutta la comunità, oltre che un emblema della ricchezza ecologica del territorio. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Stefano Pisani, ha deciso di ampliare tale area e di ripristinare la protezione perimetrale in legno e corde nautiche, per preservare questo ecosistema unico e valorizzarlo ulteriormente.

L’iniziativa

A partire dall’estate 2025, l’Oasi ospiterà anche le installazioni dell’artista Pierluigi Bruno. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino, Stefano Pisani: “Lui è capace di trasformare l’energia del vento in opere che dialogano con il paesaggio, evocando equilibrio, leggerezza e rispetto per la natura”