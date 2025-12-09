Polla, valigia sospetta davanti all’ospedale: artificieri in azione nel giorno dell’Immacolata

La mattinata dell’Immacolata è stata segnata da un altro momento di tensione, questa volta a Polla, nei pressi dell’ospedale.

La ricostruzione dei fatti

Una valigia sospetta, chiusa con del nastro adesivo e abbandonata vicino al muro perimetrale della struttura sanitaria e di fronte ad alcune abitazioni, ha fatto scattare l’allarme. Carabinieri e Polizia Locale hanno subito isolato la zona, mentre da Salerno sono stati inviati gli artificieri.

Gli interventi

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Salvatore Prezioso, e un’ambulanza del 118, sotto la supervisione del capitano Pastori. La valigia è stata fatta brillare con microcariche: al suo interno non c’era nulla.

Indagini in corso

Restano comunque aperte le indagini per chiarire la provenienza dell’oggetto e il motivo per cui sia stato abbandonato in un punto così sensibile.