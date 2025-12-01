Polla, tragedia nei campi: 75enne muore dopo una caduta da una scaletta

Una drammatica fatalità si è verificata a Polla nelle ultime ore. Un pensionato di 75 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto mentre era intento a svolgere alcuni lavori agricoli, un’attività che conduceva con la passione e la dedizione di sempre.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava su un piccolo rialzo, probabilmente una scaletta o un terrazzamento alto circa un metro e mezzo. Per cause ancora da accertare, il 75enne avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando al suolo. La caduta, purtroppo rovinosa, ha comportato un violento impatto della testa contro il terreno.

La corsa in ospedale

La gravità della situazione è apparsa subito evidente ai familiari e alle persone presenti sul posto, che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure e disponendo il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

L’uomo è arrivato al nosocomio in condizioni disperate ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita e il tempestivo intervento, le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali: il cuore del 75enne ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, lasciando un velo di tristezza e incredulità. La vittima era una figura molto conosciuta e stimata a Polla. Chi lo conosceva lo descrive come una persona perbene, un lavoratore instancabile e un uomo sempre disponibile verso il prossimo.