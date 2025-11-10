Polla, solidarietà e sport: i club calcistici di Milan, Salernitana ed Inter del Vallo di Diano, donano una culletta termica al Curto

Una giornata di solidarietà e grande partecipazione quella vissuta all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è stata consegnata una culletta termica neonatale destinata al reparto di Pediatria.
Tra sport e solidarietà
Un gesto dal profondo valore umano, nato dall’amore per lo sport ma, soprattutto, dal desiderio condiviso di fare del bene. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i tifosi del Club Salernitana “Sasà Avallone”, promotori del progetto, affiancati dal Club Milan Vallo di Diano, dal Club Inter “J. Zanetti” e dal Club Napoli.
Squadre storicamente rivali solo sul campo, ma unite oggi da un unico grande obiettivo: sostenere i bambini ricoverati nel presidio ospedaliero valdianese.
Attrezzatura all’avanguardia
La donazione, del valore di 7.000 euro, è il risultato del torneo di beneficenza “Clubito”, disputato lo scorso dicembre al PalaZingaro di Sala Consilina con il patrocinio morale del Comune. La nuova attrezzatura consentirà di garantire un’assistenza ancora più efficace ai neonati che necessitano di cure immediate dopo la nascita.