Polla, solidarietà e sport: i club calcistici di Milan, Salernitana ed Inter del Vallo di Diano, donano una culletta termica al Curto

Una giornata di solidarietà e grande partecipazione quella vissuta all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è stata consegnata una culletta termica neonatale destinata al reparto di Pediatria

A cura di Federica Pistone
Culletta termica

Una giornata di solidarietà e grande partecipazione quella vissuta all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è stata consegnata una culletta termica neonatale destinata al reparto di Pediatria.

Tra sport e solidarietà

Un gesto dal profondo valore umano, nato dall’amore per lo sport ma, soprattutto, dal desiderio condiviso di fare del bene. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i tifosi del Club Salernitana “Sasà Avallone”, promotori del progetto, affiancati dal Club Milan Vallo di Diano, dal Club Inter “J. Zanetti” e dal Club Napoli.

Leggi anche:

All’ospedale di Polla impiantato su un paziente il primo pacemaker senza fili

Squadre storicamente rivali solo sul campo, ma unite oggi da un unico grande obiettivo: sostenere i bambini ricoverati nel presidio ospedaliero valdianese.

Attrezzatura all’avanguardia

La donazione, del valore di 7.000 euro, è il risultato del torneo di beneficenza “Clubito”, disputato lo scorso dicembre al PalaZingaro di Sala Consilina con il patrocinio morale del Comune. La nuova attrezzatura consentirà di garantire un’assistenza ancora più efficace ai neonati che necessitano di cure immediate dopo la nascita.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ogliastro, cantiere impianto biometano

Impianto a biometano a Ogliastro Cilento: i cittadini scendono in piazza. Organizzato corteo di protesta

Il prossimo 14 novembre la comunità scenderà in piazza per dire "no"…

Rocco Fiume

Battipagliese: salta la panchina di mister Fiume

La decisione è stata presa anche alla luce degli ultimi risultati che…

Palazzo della Cultura, Vallo della Lucania

“Voglia di restare”: a Vallo della Lucania un incontro sui giovani e lo spopolamento delle aree interne

L'appuntamento è in programma per venerdì 14 novembre alle ore 18:00

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79