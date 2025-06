Polla piange Marco Grimaldi: il 47enne deceduto dopo un incidente in moto a Maratea

La comunità di Polla, vive ancora una volta un grave lutto dovuto ad un incidente stradale. Si chiamava Marco Grimaldi, il 47enne che ha perso la vita sabato sera a Castrocucco di Maratea.

La ricostruzione

L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione, la caduta è stata particolarmente violenta: sia il conducente che la moto sono stati sbalzati ai margini della strada. Pochi istanti dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per Marco Grimaldi non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Sul luogo dell’incidente sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Marco ha suscitato profondo cordoglio a Polla, dove l’uomo era molto conosciuto. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. La salma si trova attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Lagonegro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.