Polla: nuovamente operativo l’ufficio postale nella versione “Polis”

La sede di Polla è a disposizione dei cittadini da lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35

A cura di Comunicato Stampa
Lista immagini 1/3

L’ufficio postale di Polla oggi, giovedì 16 ottobre, ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”.

I servizi

La nuova sede di via della Massiccella è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre ala stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Leggi anche:

Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis”, nell’ufficio postale di Montesano sulla Marcellana

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

Le info utili

In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

La sede di Polla è a disposizione dei cittadini da lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Teresa Giuliani

Vallo della Lucania, Teresa Giuliani nel Comitato Tecnico Sanitario del Ministero

Un importante incarico che avrà durata triennale

Municipio Eboli

Eboli, profilo produttivo della Piana del Sele: i dati dell’economia e le prospettive di sviluppo

Si tratta di una pubblicazione che, attraverso un vero e proprio focus,…

Guardia di Finanza Eboli

Blitz antidroga ad Eboli: indagini durate tre anni. La droga anche in carcere

Maxiblitz della Guardia di Finanza a Salerno: 39 misure cautelari per una…

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati