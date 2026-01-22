Polla, nasce il nuovo ponte sul fiume Tanagro: infrastruttura che unisce mobilità, storia e qualità urbana

Un nuovo ponte sul fiume Tanagro per migliorare la mobilità urbana, valorizzare il patrimonio storico e riqualificare un’area centrale della città. È l’intervento previsto a Polla, nell’area adiacente al Parco della Rimembranza e in prossimità dell’antico ponte romano.

Il progetto

L’opera, progettata da Sopron Engineering e Itec Engineering, mira a trasformare il fiume da elemento di separazione a fattore di connessione tra il centro storico e le aree di più recente espansione urbana. Il Tanagro, lungo 92 chilometri e principale affluente di sinistra del fiume Sele, attraversa gran parte del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’intervento

Il progetto si inserisce in un contesto di elevato valore paesaggistico e storico, con particolare attenzione all’integrazione tra nuova infrastruttura e preesistenze. Dal punto di vista strutturale, il ponte avrà una lunghezza di circa 60 metri e una larghezza di 12 metri.

La struttura prevede un impalcato in acciaio sorretto da due archi divergenti e una pista ciclabile laterale, in continuità con i percorsi ciclopedonali esistenti. È inoltre prevista la riqualificazione dell’area dell’ex mulino e il miglioramento dei collegamenti con la viabilità di via Bufano.

Le dichiarazioni

“La nuova infrastruttura – spiega il direttore tecnico di Sopron Engineering, Paolo Discetti – è pensata per migliorare la qualità della mobilità e valorizzare le emergenze storiche, rafforzando il ruolo del Tanagro come elemento di connessione urbana”. La durata prevista dei lavori è di circa 455 giorni, con una cantierizzazione studiata per ridurre l’impatto sulla viabilità.

“Si tratta di un’opera strategica che unisce sicurezza, mobilità sostenibile e valorizzazione urbana, restituendo il fiume Tanagro alla comunità e migliorando la qualità dello spazio pubblico”, dichiarano all’unisono il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e l’assessore ai lavori pubblici, Rossella Isoldi.