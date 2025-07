Polla: la Croce Rossa festeggia il 900° donatore, “Un gesto che salva la vita”

Un traguardo importante è stato raggiunto domenica 29 giugno presso il centro trasfusionale dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove la Croce Rossa Italiana – Comitato di Polla ha celebrato il 900° donatore. Una giornata all’insegna della solidarietà, vissuta tra sorrisi, partecipazione e senso civico.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra in un percorso costante di promozione della cultura del dono, che la CRI porta avanti da anni per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione del sangue, un gesto semplice ma essenziale, che può salvare vite umane. “Il sangue non si può produrre in laboratorio, può solo essere donato. Ogni sacca conta, ogni donatore è un eroe silenzioso”, è il messaggio lanciato dai volontari della Croce Rossa di Polla.

I ringraziamenti

Il gruppo CRI di Polla ha voluto celebrare simbolicamente i “traguardi a doppio zero”, festeggiando non solo l’800°, ma ora anche il 900° donatore registrato presso il nosocomio pollese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto allo staff medico guidato dal dott. D’Onofrio, ai volontari della CRI, all’associazione Fitwalking Polla – Asd Podistica Pollese e a tutti coloro che continuano a credere nella forza della solidarietà. “Donare unisce. E insieme, passo dopo passo, stiamo costruendo qualcosa di meraviglioso”, hanno scritto i volontari.